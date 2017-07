Luis Pérez: Espero aprender de un gran jugador veterano como Raúl Cámara

Santa Cruz de Tenerife, 26 jul (EFE).- El nuevo lateral derecho del CD Tenerife, el sevillano Luis Pérez, ha asegurado este miércoles que ha fichado por el conjunto blanquiazul para "aportar, crecer como jugador y aprender de un gran jugador veterano como Raúl Cámara", su competencia por la titularidad.

El zaguero ha reconocido, durante su presentación oficial, que la negociación con el Elche para su traspaso ha sido larga, mientras que ha destacado que lo importante es que ya se ha incorporado al equipo insular.

Luis Pérez ha relatado que, aunque ha jugado como central durante su carrera, prefiere jugar de lateral derecho, al tiempo que ha advertido de que, como defensa, lo primero que debe hacer es "defender bien y luego tirar para arriba".

"La competencia sana es buena para el equipo. He hablado con el míster y me he puesto a sus órdenes para lo que quiera", ha añadido.

Luis Pérez ha reconocido que, como canterano del Sevilla, José Luis Martí es una referencia para él, ya que lo veía jugar de pequeño y ahora es un honor tenerlo de técnico.

"Soy un jugador joven y mi primer año en Segunda División fue durante la temporada pasada, donde vivimos un final amargo y con el que he sufrido bastante, aunque este año quiero hacer una buena temporada con el CD Tenerife", ha añadido.

Luis Pérez ha resaltado que deben ir partido a partido, mientras que ha destacado que sería un sueño ascender a Primera División con el conjunto blanquiazul.