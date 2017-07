Pau López: "Estaré en el Espanyol toda la temporada sí o sí"

Sant Adrià de Besòs , 26 jul .- El portero del Espanyol Pau López ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que estará en el club blanquiazul "toda la temporada sí o sí", y confirmó que la entidad no le ha dicho que no cuentan con sus servicios "no sé de dónde salen estas especulaciones".

El futbolista estuvo cedido la pasada campaña al Tottenham y el club inglés no hizo efectiva la opción de compra, por lo que el meta gerundense ha regresado a la club catalana, con el que tiene un año más de contrato.

En este sentido, Pau López no ha descartado renovar con el Espanyol: "Queda un año por delante y tengo ganas de disfrutar, aprender. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy para lo que el entrenador necesite y ayudar al equipo".

De todos modos, el portero ha valorado su estancia en la Premier. "Fuera de casa evolucionas a nivel personal y conoces una nueva liga y una nueva forma de trabajar. Estoy muy agradecido por la experiencia", ha dicho.