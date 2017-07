Gumbau: "El Leganés es un gran club para crecer como futbolista"

Madrid, 26 jul (EFE).- Gerard Gumbau, centrocampista incorporado por el Leganés este mercado estival procedente del Barcelona, ha sido presentado con su nueva camiseta y en las primeras palabras ante los medios se mostró agradecido por la oportunidad recibida.

"Quiero agradecer al club la confianza que me ha dado para poder venir aquí. Estoy muy contento y orgulloso de poder pertenecer a esta familia. Es un gran club para crecer como futbolista, para mejorar en muchos aspectos. Estoy seguro de que la temporada nos irá muy bien", dijo.

"Vengo con las máximas ganas, con la intención de poder dar lo mejor de mí mismo, ayudar al equipo en lo que haga falta y dentro del campo luchar por este escudo para poder mantenernos muchos años en Primera", añadió.

El futbolista jugó el pasado curso en Segunda B con el filial azulgrana y ahora cambia de categoría: "Es un salto que no muchos futbolistas lo hacen pero con el Barcelona ya he tenido algunas experiencias de jugar en Primera y entrenar con los mejores. Con esto he aprendido muchas cosas. El salto es importante pero con mi mentalidad de trabajo y de esfuerzo en cada entreno y en cada partido creo que puedo aportar buenas cosas al equipo".

Ahora afronta una gran competencia en su puesto: "Está claro que el cambio nunca es fácil. Nadie te regala nada y a mí nadie me ha regalado nada. Tendré que currar como el que más. Voy a esforzarme en cada entrenamiento, a dar el máximo para que el míster pueda confiar en mi. Y cuando tenga oportunidades, aprovecharlas para poder ayudar al equipo".

Sobre lo que se ha encontrado en el Leganés, apuntó: "Me esperaba un club muy familiar, muy cercano. La gente te recibe muy bien, no he tenido ningún problema desde el principio y todo el mundo me ha recibido encantado. Cuando vas a un club fuera siempre intentas ver qué pasa pero me han atendido espectacular. Estoy muy contento de estar aquí y que siga así".

Asimismo habló de lo que supone trabajar a las órdenes de Asier Garitano: "Es un privilegio tenerlo. Me ha dado la confianza para venir aquí, para poder disfrutar de jugar en Primera. Le doy las gracias por la confianza y espero devolverla para tener oportunidades en el equipo".

Junto a él, en su puesta de largo, estuvieron la presidenta, Victoria Pavón, y el secretario técnico, Txema Indias. Éste se mostró satisfecho: "El mercado nos ha dado la oportunidad de poder incorporarle y cuando vimos esa oportunidad no lo dudamos en ningún momento. Es un jugador con muy buen presente y creemos que con un prometedor futuro. Nos puede dar muchas situaciones en el centro del campo dependiendo del sistema que utilicemos".

"Nadie le ha regalado nada. Llegó al Barcelona desde Girona un poco de puntillas y rápido se hizo con el puesto. Estas temporadas ha sido pieza importante en el filial y ya ha dado sus pasitos con el primer equipo en uno de los clubs más grandes a nivel mundial", concluyó.