Govern denunciará "la vulneración de derechos" del secretario de Presidencia

Barcelona, 26 jul (EFE).- El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado hoy que denunciarán ante el juez de guardia "la grave vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se ha perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.

La Guardia Civil ha interrogado hoy como investigado a Nin ante los indicios que supuestamente le incriminan en los preparativos del referéndum del 1-O, en la causa por sedición que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

"El Govern de Cataluña dice basta; denunciaremos a todas las personas que entendemos que puedan atacar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores públicos, sea juez o Guarda Civil", ha reaccionado Turull.

En este sentido, ha avanzado que presentarán una denuncia ante el juez de guardia por "vulneración de derechos fundamentales", en este caso de Nin, ya que este, según ha explicado, ha entrado a declarar como testigo por la web del Pacto Nacional por el Referéndum y ha salido como investigado por un delito de sedición, causas que en su opinión no guardan relación.

Ha recordado, en este sentido, que el Pacto Nacional, que propugnaba una consulta acordada, emana de una resolución del Parlament que no fue recurrida al Tribunal Constitucional, por lo que "se está criminalizando trabajar a favor del diálogo y del acuerdo".

Al mismo tiempo, el conseller ha criticado que se convierta el testimonio sobre una web del Pacto en una "causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Cataluña", en alusión al referéndum del 1-O.

"El Govern no quedara impasible ante estos ataques", ha afirmado Turull, que ha calificado de "perversa" esta situación.

El interrogatorio de hoy se enmarca en la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, por el delito de sedición, entre otros, a raíz de las denuncias por las manifestaciones del exsenador de ERC Santi Vidal en sus conferencias.

En este contexto, el portavoz del Govern ha considerado que se está perpetrando un "uso y abuso del secreto de sumario", que a su juicio se usa como "excusa" para interrogar a cualquier ciudadano, con la "enorme indefensión" que implica, ya que los citados no saben sobre qué deben responder.

Turull no ha listado los derechos fundamentales que argumentará la Generalitat en su denuncia, aunque ha afirmado que le "extrañaría mucho" que alguien no considerara que ocurre una "grave indefensión", que se vulnera "el derecho a la legítima defensa" o que no se cumplen las "garantías procesales".