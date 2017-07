Garvín: "Quiero que el lunes se disuelva Asamblea y haya elecciones limpias"

Las Rozas , 26 jul .- Óscar Garvín, presidente de la Comisión de Clubes de Segunda B y Tercera (Pro Liga), pidió hoy que el lunes, cuando se debatirán las cuentas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se "disuelva" la Asamblea y "haya elecciones limpias".

Garvín acudió este miércoles a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la Asamblea de la RFEF aprobó el calendario oficial de la temporada de fútbol y aplazó hasta la próxima semana el análisis y votación del balance, cuenta de resultados y liquidación del presupuesto al 31 de diciembre de 2016 y el presupuesto para el ejercicio 2017.

"Yo lo que quiero es que el lunes se disuelva la Asamblea y que se proceda a unas elecciones limpias y libres donde todos puedan expresarse sobre los designios de la RFEF. Nadie debe aprobar las cuentas judicializadas. Debemos funcionar con presupuestos prorrogados del año pasado y a partir de ahí esperar a lo que diga el juez", explicó.

Garvín aseguró entender que la RFEF aprobará hoy el calendario de la temporada 2017/18, pero se mostró contrariado por la actual situación de las cuentas que, recordó, actualmente están "reflejadas en un auto y judicializadas":

"El lunes veremos la aprobación del presupuesto y yo no estoy dispuesto a aprobarlo hasta que se auditen. Me ha parecido raro que unas cuentas se puedan ajustar tan rápido. Unas cuentas que salen del presidente de la Federación Española de Fútbol, que a día de hoy está en la cárcel, no creo que deban ser aprobadas por nadie", comentó.

Además, insistió en que la Asamblea es "ilegítima" tal y como se pudo "ver" en el auto y volvió a incidir en que es necesario que haya unas elecciones limpias "en las que pueda votar todo el fútbol español".

Por último, habló sobre Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF tras sustituir a Ángel María Villar y recordó que su nombre aparece en el auto del juez Santiago Pedraz.

"No sé en base a qué artículo es presidente. No sé si es el más antiguo de la Junta Directiva. En el auto sale reflejado ante una respuesta en una conversación que mantiene en la que dice que no entra a valorar por qué se tienen que transferir 45.000 euros a una cuenta particular de un presidente de una Federación. Él cumple órdenes y no manda. Eso lo tendrá que ratificar Larrea", concluyó.