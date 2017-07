Garitano:"Mejorar lo que hay no es fácil pero lo intentaremos hasta el final"

Madrid, 26 jul (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, habló acerca de los posibles movimientos que pueda hacer el club en lo que queda del mercado de fichajes a fin de reforzarse para la que será su segunda campaña en la máxima categoría del fútbol español.

"Falta equilibrar, falta banda, alguna situación arriba y veremos si alguna otra posición. Para el Leganés mejorar lo que hay no es fácil pero lo intentaremos hasta el final", comentó ante los medios.

Uno de los nombres que suena es el de Ivi: "Es bueno. Lo conozco desde que estaba en Segunda B, el año pasado hizo buena temporada en el Sevilla Atlético. Es un jugador interesante. Nos falta hacer un jugador en banda por lo menos, alguien arriba. Nos faltan tres o cuatro cosas. Lo haremos con tranquilidad".

Quien ya pertenece a la plantilla es Javier Eraso, que ha retornado tras pasar por el Athletic de Bilbao: "Viene con un poquito más de rodaje que nosotros. El conocimiento de lo que es Leganés, de lo que quiero, lo tiene. Físicamente viene bien y nos irá aportando. Tiene un ritmo alto, que es a lo que nosotros queremos llegar para poder competir en Primera".

El centrocampista ha disfrutado de sus primeros minutos en el choque amistoso ante el Real Madrid Castilla. Sobre este Garitano opinó: "Teníamos el mismo objetivo que en el primer partido ante el Fuenlabrada. Seguir cogiendo ritmo, ser solventes en situaciones de estrategia defensiva, ir cogiendo mecanismos. En general contento con cómo ha ido el partido. No deja de ser un entrenamiento de calidad".

Los blanquiazules se impusieron por 0-2 con tantos de Guerrero y Koné, los 'nueves' de la plantilla. Preguntado por la importancia de que ambos vean portería, respondió: "Habrá cuatro o cinco objetivos que tenemos que cumplir y ese no está ni entre los quince primeros. No me preocupa. El primero es tener una calidad buena de entrenamiento, el segundo ser solventes en la estrategia, el tercero tener una conducta buena en el campo...".

"Ni el resultado ni el tema de los goles me preocupa sino que la gente haga lo que estamos entrenando. Que se vean las intenciones en los partidos porque la gente llega cansada a jugar aquí. No tienes que hacer más valoraciones que esa", añadió.