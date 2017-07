Castro va "contra los actores del caso Vitolo para hacer respetar al club"

Sevilla, 26 jul (EFE).- José Castro, presidente del Sevilla, ha manifestado hoy en rueda de prensa que ha decidido "ir en contra de todos los actores del caso (Víctor Machín) Vitolo" en sus demandas judiciales porque "han dejado mal a la entidad" y desea "hacer respetar al club porque lo que pasó fue lamentable".

Castro, que compareció ante los periodistas en la presentación de Manuel Agudo 'Nolito', subrayó que "judicializar el caso Vitolo es hacer caso a los juristas en defensa de los intereses" del Sevilla, club del que se desvinculó el extremo canario mediante el pago de su cláusula de rescisión para fichar por el Atlético de Madrid, previo paso de seis meses por Las Palmas.

El presidente del Sevilla informó, además, sobre las negociaciones para incorporar al internacional Jesús Navas, de quien está "esperando una respuesta" a la oferta presentada a sus agentes.

"A Navas le hemos hecho una oferta generosa, haciendo un esfuerzo para que se quede entre nosotros. Él querrá jugar en el Sevilla, estamos esperando esa contestación y cuando la dé, actuaremos en consecuencia", dijo.

El dirigente sevillista, que tampoco ofreció novedad de las negociaciones con el delantero montenegrino Stevan Jovetic, enfoca ya la planificación a "pasar la previa" de la Liga de Campeones, algo "muy importante porque estar tres temporadas seguidas en la Champions da prestigio, es fundamental".

Por su parte, Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, reiteró que "lo de Navas está sobre la mesa" e informó de que "no tiene nada que con la negociación el que sus agentes sean la misma empresa que representa a Vitolo", mientras que insistió "no dar datos" sobre Jovetic "para no perjudicar las negociaciones".

El técnico onubense reveló que trabaja "en diferentes frentes para mejorar", entre ellos el intento por fichar al central danés Simon Kjaer (Fenerbahçe), que es un objetivo del Sevilla aunque está "manejando otras opciones para la defensa".