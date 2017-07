Australia trata de evitar un circo mediático en el juicio al cardenal Pell

Bangkok, 26 jul (EFE).- Las autoridades de Australia tratan de evitar que el juicio por presunta pederastia contra el cardenal australiano George Pell, que hoy compareció en una vista preliminar en Melbourne (sureste), se convierta en un circo mediático.

El fiscal Andrew Tinney pidió a los periodistas reunidos en el tribunal que respeten las restricciones del periodo "sub judice", que hace referencia a los casos que se encuentran bajo la consideración de un tribunal o juez.

"Todos los artículos deben limitarse a informar de forma equilibrada y precisa del procedimiento", indicó Tinney, según la cadena ABC.

El fiscal agregó que su departamento ha enviado varios avisos a varios medios de comunicación ante la sospecha de que estaban vulnerando las limitaciones "sub judice", que buscan proteger a las víctimas, testigos y la presunción de inocencia del acusado.

El tribunal de Melbourne, capital del estado australiano de Victoria, no ha revelado aún el número o las fechas de los presuntos abusos sexuales contra menores de los que se acuda a Pell, responsable de las finanzas del Vaticano.

Está previsto que las partes vuelvan a comparecer en una nueva vista el 6 de octubre.

Gideon Boas, profesor de Derecho de la Universidad La Trobe en Melbourne, afirmó que el proceso de Pell es público y los periodistas tienen permitido informar sobre los hechos, pero deben limitar las posibles interpretaciones.

"Publicar opiniones sobre lo que se diga y ocurra en el tribunal puede vulnerar las leyes 'sub judice' y ser un desacato", señaló Boas a Efe en un correo electrónico.

Además, el tribunal podrá ordenar la prohibición de informar públicamente sobre ciertos detalles del caso, como la identidad de algunos testigos.

El experto legal precisó que el tribunal encargado del caso tendrá que evaluar testimonios de supuestos hechos calificados por las autoridades como "históricos", es decir, que ocurrieron hace años.

Boas opinó que Pell recibirá un "juicio justo" a pesar de su notoriedad como cardenal y el historial de abusos sexuales documentados en el seno de la Iglesia católica en Australia.

El año pasado, el cardenal declaró ante una comisión australiana su desconocimiento de los casos de pederastia en instituciones católicas cuando él era sacerdote y arzobispo en Australia, pero entonces nadie le había implicado directamente.

La Policía australiana presentó cargos por presunta pederastia en su contra el pasado 29 de junio por primera vez.

Al día siguiente, el cardenal negó las acusaciones en una rueda de prensa en Roma y regresó a Australia el 10 de julio para defender su inocencia en la vista de hoy.

El mismo día en que fue acusado formalmente, la editorial Melbourne University Press ordenó la retirada de las librerías de Victoria del libro "Cardinal: The Rise and Fall of George Pell", escrito por la periodista Louise Milligan.

Gideon calificó la medida de "inusual" y lo interpretó como un intento de no interferir con el desarrollo del procedimiento judicial.

El juicio de Pell ha generado mucho interés en su natal Australia, donde cuenta con defensores y detractores.

Según el sociólogo Gary Bouma, de la Universidad Monash de Melbourne, los católicos son el mayor grupo religioso en Australia, al representar el 23 por ciento de la población total, seguidos de los anglicanos (13 por ciento).

Los católicos dirigen en Australia una red de colegios en los que estudian cerca de un cuarto de los alumnos del país, numerosas instituciones sociales y hospitales en las principales ciudades.

"El 30 por ciento de los australianos declaran que no tiene religión, pero no están organizados y están altamente diversificados en cuanto a ideas políticas y ética. Después de los anglicanos, ningún grupo (religioso) atrae a más del 4 por ciento de la población", afirmó Bouma en un correo electrónico a Efe.

También hay relevantes políticos católicos en Australia, como el ex primer ministro conservador Tony Abbott.

"Obviamente el proceso legal debe tomar su curso. Pero el George Pell que yo conozco es un buen hombre", dijo Abbott, tras conocer la acusación formal.