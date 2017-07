El abogado de la UE rechaza anular el sistema de cuotas de refugiados

Bruselas, 26 jul (EFE).- El abogado general de la Unión Europea (UE), Yves Bot, rechazó hoy una petición de Hungría y Eslovaquia para anular el sistema comunitario de reparto de demandantes de asilo, que ambos Estados habían considerado "no adecuado" para responder a la crisis migratoria.

El letrado comunitario dictaminó que este sistema "contribuye automáticamente" a aliviar la presión sobre los sistemas de asilo de Grecia e Italia a raíz de la crisis migratoria del verano de 2015 y avaló que la medida es "adecuada para alcanzar el objetivo que persigue".

El Consejo de la UE adoptó en 2015 unas cuotas de reubicación de 160.000 refugiados que se encuentran en Italia y Grecia en un periodo de dos años, una medida en contra de la cual votaron Eslovaquia y Hungría, así como la República Checa y Eslovaquia.

El compromiso no se está cumpliendo: para el 9 de junio pasado, se habían producido sólo 20.869 traslados (13.973 desde Grecia y 6.896 desde Italia), según datos de la Comisión Europea.

En opinión del abogado, la escasa eficacia del sistema se explica por "la inaplicación parcial o total de la decisión impugnada por determinados Estados miembros (...), contraria a la obligación de solidaridad y de reparto equitativo de las cargas", según un comunicado del tribunal de Justicia de la UE.

El recurso de Eslovaquia y Hungría argumentaba que la adopción del sistema por parte del Consejo estaba "viciada de errores de procedimiento o derivados de una base jurídica incorrecta", una idea que rechazó el abogado.

"La adopción de la decisión impugnada no constituye una elusión del procedimiento legislativo", según Bot, que destacó que los Parlamentos nacionales no tenían capacidad de aprobar o rechazar el sistema propuesto por la Comisión y que el Consejo no necesitaba unanimidad para adoptarlo.