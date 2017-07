Tyronne del Pino: La UD Las Palmas me puso las cosas fáciles

Santa Cruz de Tenerife, 25 jul (EFE).- El extremo grancanario del CD Tenerife Tyronne del Pino ha agradecido a la UD Las Palmas, donde militó desde benjamines, todo lo que ha hecho por él durante su carrera y por haberle puesto "las cosas fáciles" para llegar a un acuerdo para desvincularse y fichar por el equipo tinerfeño.

"Solo tengo palabras de agradecimiento porque me dieron la oportunidad de hacerme profesional, donde intenté ser protagonista, pero no pudo ser", ha relatado hoy durante su presentación con el CD Tenerife, equipo en el que estuvo el tramo final de la temporada pasada cedido y con el que se comprometió para los próximos tres cursos.

"Al final el pique es sano. Reencontrarme con la UD Las Palmas en los partidos de pretemporada será especial", ha comentado sobre los dos derbis ante el conjunto amarillo.

Tyronne ha comentado que, aunque tenía otras opciones, se decantó por el equipo tinerfeño porque estaba "contento" en la isla y apostaron por él, mientras que ha reconocido que se le quedó "la espinita clavada por nadar tanto y morir en la orilla", en referencia al haberse quedado a un gol del ascenso en Getafe.

El grancanario ha destacado que "el fútbol da segundas oportunidades y queremos luchar por ese ascenso en una categoría tan igualada, en la que debemos ir con pies de plomo, pero somos ambiciosos y queremos encarar cada partido con la idea de conseguir los tres puntos".

Tyronne del Pino ha afirmado que se verá a un equipo "similar al de la temporada pasada, con la humildad del trabajo diario y semanal", mientras que ha insistido en que la confianza que ha demostrado tener en él el entrenador, José Luis Martí, ha sido muy importante para su decisión.

"A varios compañeros les salieron otras cosas, yo quería seguir aquí porque me demostraron que era posible recuperar la mejor versión de Tyronne. Mi familia y yo estuvimos a gusto y por eso no me arrepiento de venir al CD Tenerife", ha agregado.