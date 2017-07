ProLiga se personará en caso "Soule" y amplia denuncia sobre elecciones RFEF

Madrid, 25 jul (EFE).- Los clubes de Segunda B y Tercera agrupados en ProLiga acordaron personarse en el caso "Soule" que se sigue en la Audiencia Nacional y ampliar su denuncia en el Consejo Superior de Deportes (CSD) por irregularidades en el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un comunicado, ProLiga también explicó que sus clubes van a pedir que de forma cautelar se les exima de pagar por cualquier concepto federativo, hasta que no se les abone el dinero correspondiente por la comercialización de LaLiga de la Copa del Rey (1% de los ingresos por la comercialización de los Derechos Audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de 1ª y 2ª División).

"La junta directiva ha acordado personarse en la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional", por la que ingresaron en prisión el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, el vicepresidente primero y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el hijo del primero, Gorka Villar.

En el texto, ProLiga confirma que ha presentado en el CSD "ampliación de la denuncia presentada en fecha 4 de mayo de 2017 y en la que se denunciaban hechos MUY GRAVES cometidos durante el proceso electoral y que suponían una vulneración del principio de neutralidad".

El colectivo de clubes también ha trasladado al CSD "nuevas infracciones de las que se ha tenido conocimiento tras la publicación del Auto de prisión dictado por el Sr. Magistrado Don Santiago Pedraz Gómez", en alusión a las elecciones que culminaron el 22 de mayo con la reelección de Villar para un octavo mandato consecutivo.

ProLiga, organismo que preside Oscar Garvín, también pide "como medida cautelar que en tanto en cuanto no se asigne y se abone a los Clubes No Profesionales de categoría Nacional el dinero correspondiente por la Comercialización de LaLiga de la Copa del Rey (1% de los ingresos por la comercialización de los Derechos Audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de 1ª y 2ª División), se exima de pagar a los Clubes cantidades por cualesquiera conceptos federativos".

Entre otros, "a título enunciativo no limitativo, gastos por inscripción en competiciones, gastos por tramitación de licencias, gastos de mutualidad, gastos por arbitrajes, etc, pues de otro modo los clubes corren serio riesgo de no poder afrontar los gastos iniciales para comenzar la competición".