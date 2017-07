Paran la venta en Italia del disco de Roger Waters por plagiar su portada

Roma, 25 jul (EFE).- Un tribunal de Milán (norte) paralizó hoy la venta en Italia del último disco del fundador de Pink Floyd, Roger Waters, "Is this the Life We Really Want?", por haber plagiado presuntamente en su portada las pinturas del artista Emilio Isgrò.

La jueza de la sección especializada en derecho de autor del tribunal milanés, Silvia Giani, bloqueó la difusión del envoltorio, la portada, el libreto y las etiquetas del disco ante la hipótesis de plagio de la pintura conceptual de Isgrò, informaron los medios.

La Justicia italiana ha dado de este modo la razón al artista italiano de 79 años al considerar que la portada del disco del músico británico "ha reproducido al pie de la letra su forma expresiva personal".

El álbum, lanzado el 2 de junio y el primero de rock que Water ha publicado en 25 años, lleva como portada la frase que le da título a partir del tachado de palabras en una página de un libro, un diseño que recuerda a los tachones que hicieron famoso a Isgrò en 1964.

La venta del disco había sido ya paralizada el pasado 16 de junio pero diez días después se suspendió esta medida para favorecer una negociación entre las partes.