Mateo García: "Tenía muchas ofertas, pero sabía que Osasuna era grande"

Pamplona, 25 jul (EFE).- El delantero argentino Mateo García ha asegurado en conferencia de prensa que tenía muchas ofertas para esta temporada, pero decidió aceptar la de Osasuna porque sabía que el club navarro "era grande".

"Desde el principio lo tuve muy claro, ya que tanto el club como su afición son muy lindos e importantes. Son cosas que hicieron que viniera a Osasuna y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento desde el primer día, ya que el grupo me ha recibido muy bien", ha declarado el argentino.

Una vez en Pamplona, ha afirmado, "estoy entrenando siempre al cien por cien para hacer una buena pretemporada, que es lo importante para luego rendir en el torneo. Tenemos que ir paso a paso. En el equipo estamos convencidos de que tenemos que ser protagonistas, así que vamos a seguir trabajando".

Respecto a sus cualidades como futbolista, ha subrayado: "Me gusta ser vertical. Me gusta mucho el uno contra uno, ahí me siento muy cómodo. Sé que tengo que mejorar un poco la parte defensiva, que es lo que me cuesta, pero para eso están los entrenamientos. Con el balón, trataré de darle verticalidad al equipo".

"Me siento cómodo tanto de interior como de extremo. La temporada pasada jugué más partidos de extremo y hoy en día me siento un poco más cómodo ahí", ha apuntado.

Por su parte, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha comentado que "es un jugador que tiene mucho talento. El talento hay que aunarlo con rendimiento y eso es lo que tenemos que conseguir. Mateo es un chico que tiene la humildad necesaria para crecer con nosotros y, por ello, estoy muy contento con su incorporación".