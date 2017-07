Hoeness: Gastar desmesuradamente en fichajes en un síntoma de debilidad

Berlín, 25 jul (EFE).- El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo, durante la gira asiática del club, que el gasto desmesurado en fichajes es un síntoma de debilidad antes que de fortaleza y criticó las cifras que se está moviendo en el mercado.

"Nunca he entendido que se crea que un club ha trabajado bien cuando gasta mucho dinero en el período de fichajes. Es más bien un síntoma de debilidad cuando tengo que gastar mucho dinero para no lograr nada. El mejor fichaje no es el más caro sino el que rinde más en el campo", opinó.

"Por eso debemos encontrar nuestro propio camino en este pozo de tiburones en que nos movemos cuando se habla de traspasos por 100 y 200 millones de euros. Queremos estar en lo más alto pero no a cualquier precio", agregó.

El fichaje más caro del Bayern para la próxima temporada ha sido el francés Corentin Colisso que costó 41,5 millones de euros.

De momento el equipo que ha hecho el desembolso más alto ha sido el Manchester United que pagó 85 millones por el delantero belga Romelu Lukaku.

Además, continúa las especulaciones sobre el PSG, que podría romper todos los récords pagando la cláusula de rescisión de Neymar, jugador del Barcelona, que asciende a 220 millones de euros.

Para Hoeness operaciones de esa dimensión son impensables para el Bayern.

En el Bayern, la iniciativa para los fichajes la tiene el consejo directivo presidido por Karlheinz Rummenigge. Sin embargo, todo desembolso tiene que ser aprobado por el Consejo de Vigilancia que preside Hoeness como máximo responsable del club.