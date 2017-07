CEOE quiere quitar la referencia salarial en el próximo pacto con sindicatos

Madrid, 25 jul (EFECOM).- La CEOE quiere dejar fuera la referencia de subida salarial en el próximo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para 2018 que comenzará a negociar con los sindicatos el próximo mes de septiembre.

Así lo ha manifestado hoy el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, quien ha asegurado que esta recomendación que las grandes patronales y sindicatos realizan para su seguimiento en la negociación colectiva de los convenios "puede que ahora haya perdido su finalidad".

Para García Viña, en la negociación del próximo acuerdo "puede ser válido que se hable de toda una serie de recomendaciones sobre negociación colectiva y que no haya una referencia salarial", ya que ésta "no ha existido toda la vida".

A su juicio, no sólo es necesario modernizar los convenios colectivos sino la propia negociación colectiva, ya que "no tiene mucho sentido" que "la única discusión sea la salarial. Eso significa que los acuerdos no funcionan".