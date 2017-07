Campaña: "Estoy cómodo con Muñiz, espero que en Primera no sea menos"

València, 25 jul (EFE).- El centrocampista del Levante, José Campaña, aseguró este martes que desea cumplir con las expectativas y disfrutar de la próxima temporada en Primera división y apuntó que será su tercer año junto al entrenador Juan Ramón López Muñiz, con quien se siente "bastante cómodo".

"Con Muñiz llevo dos años, el próximo será el tercero y me encuentro bastante cómodo cuando estoy con él y también en el campo. Espero que este año en Primera no sea menos", indicó Campaña en una entrevista concedida en la televisión del Levante.

El centrocampista del Levante, que ya debuto con el Sevilla en Primera división, reconoció que siente algo especial al regresar a la máxima categoría del fútbol español.

"A cualquier jugador le ilusiona jugar en la máxima categoría. Yo no tuve la suerte de mantenerme y he ido buscando mi hueco en cada sitio que he estado. Aquí en el Levante me queda contrato", explicó.

Campaña se refirió a la victoria lograda ante el Cádiz (2-1), en la que anotó uno de los goles, y añadió que ahora es el momento de "seguir corrigiendo" los errores cometidos defensiva y ofensivamente.

"Siempre te vas mas contento si ganas a pesar de que sea pretemporada, aunque lo importante es trabajar día a día, trabajar lo táctico, mejorar y corregir los errores que se cometan en los partidos. Hay que seguir corrigiendo muchos errores tanto en ataque como en defensa que es para lo que sirve estos partidos y para coger la forma física", argumentó.

El jugador del Levante confesó que para ellos es más fácil el trabajo diario al conocer al entrenador del curso anterior. "Es más fácil porque todos sabemos lo que él pide y lo que él quiere y vamos entrando en faena. A los nuevos se les irá metiendo, ellos tienen que conocer cómo trabaja y lo que quiere él", finalizó.