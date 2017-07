Benedito presentará el voto de censura en el club el 1 de septiembre

Barcelona, 25 jul (EFE).- El empresario Agustí Benedito, exaspirante a la presidencia del FC Barcelona en las elecciones del 2015, acaba de anunciar que se presentará el 1 de septiembre en las oficinas del Barça para presentar una moción de censura contra la junta de Josep María Bartomeu.

Benedito ha dicho que cuenta ya con la adhesión de 11.006 socios que le respaldan en el voto de censura, aunque ha vuelto a señalar que no descarta que la actual junta "tenga que dimitir" antes de que el voto de censura se ponga en marcha, "por las informaciones que van apareciendo vinculadas a Sandro Rosell (actualmente en prisión)", y que cree que podrían vincularse a los actuales directivos.

El impulsor de la moción de censura considera que presentado el escrito en el club el 1 de septiembre, y teniendo la junta cinco días hábiles para entregar las papeletas para recoger durante 14 días hábiles apoyos de socios, podría contar con tres partidos en el Camp Nou para recoger firmas, dos de Liga y otro de la Liga de Campeones, a la espera de conocer el calendario europeo.

Inicialmente, la moción de censura va contra toda la junta, pero la motivación no es preciso que los impulsores la presenten el primer día, sino que se puede entregar el escrito motivacional junto a las papeletas de apoyo de socios que necesitan para que se voto la moción, un 15% de los socios con derecho a voto, aproximadamente unas 17.500 papeletas.

El plan de recogida de firmas con el que cuenta Benedito es disponer de dos partidos en el Camp Nou, contra el Espanyol (tercera jornada) y Eibar (quinta), además del Girona-Barça en Montilivi, y a la espera del sorteo de la Champions del 24 de agosto, por si dentro de los 14 días hábiles el Barça juega contra un rival europeo en su estadio.

Benedito ya está negociando con el ayuntamiento de Barcelona para disponer de cinco puntos de recogida de apoyos alrededor del Camp Nou, mientras que ha asegurado que ha recibido "buena disponibilidad" por parte del club para tener dos carpas más dentro del estadio en los días de partido.

"Existe malestar en el Barça. Soy consciente de que es difícil, pero el voto de censura se celebrará. Dudo de que ahora Bartomeu reciba el apoyo que tuvo en las últimas elecciones (25.000 votos). Hubo 21.500 votos que no lo hicieron por Bartomeu, y creo que si les facilitamos esta posibilidad darán apoyo al voto de censura", ha argumentado Benedito.

El excandidato a las elecciones en el 2015 y 2010 cree que hay "motivos más que suficientes" para apoyar el voto de censura, y ha recordado la actuación que está teniendo la junta directiva del Barcelona en el actual mercado, al considerar de "inconsistencia" la actuación del equipo de Bartomeu en el caso Neymar, ante las dudas acerca de su futuro.

"Yo soy partidario de mantener a Neymar. Como si fuese un tablero de ajedrez, Messi es el rey y Neymar, la reina. Yo no sacrificaría a la reina, y nadie lo haría, si no fuese reina por otra reina, y ésta no existe. No podemos perder a Neymar y traer a un peón o a un álfil o caballo. Bartomeu no tiene las ideas claras. Es intolerable como se está gestionando todo esto", ha argumentado Bendito.

Por otra parte, el excandidato también ha criticado la posición del jugador: "Lo de Neymar es inaceptable. Estamos llegando a unos niveles inimaginables. El jugador se debe a la institución. No es secreto que cobró una prima de renovación que no se aleja de los 50 millones para renovar el año pasado. ¡No hace ni un año! Es exigible una petición para que se manifieste y detener esta especulación. Quizá esto se debe que Neymar esta más cerca del París que del Barcelona".