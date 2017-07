Asamblea no votará mañana cuentas 2016 ni punto relativo a asuntos jurídicos

Las Rozas , 25 jul .- La junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó en su reunión de este martes retirar del orden del día de la Asamblea de mañana el punto relativo a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2016 y el referente a los asuntos jurídicos.

"Debido a las circunstancias especiales de todos conocidas, la Junta Directiva de la RFEF, reunida hoy, y con el principio de extremar al máximo el criterio de prudencia contable, aplicado a la presentación de las cuentas del ejercicio 2016, ha decidido retirar este punto del orden del día, de la Asamblea General prevista para mañana", indicó la RFEF en una nota de prensa.

En la misma señaló que este tema será tratado en una próxima Asamblea General y que en la de mañana tampoco se tratará el que estaba incluido como punto 5 del orden del día correspondiente a los asuntos jurídicos.

Estas decisiones fueron las únicas comunicadas por la RFEF tras la reunión de su directiva, la primera tras el ingreso en prisión del presidente, Ángel María Villar, y el vicepresidente primero y presidente de la Federación Tinerfeña, Juan Padrón, hace cinco días dentro de la operación "Soule", ordenada por la Audiencia Nacional.

También la primera desde la reelección en el cargo del primero el pasado 22 de mayo, la octava consecutiva y sin contrincante en las urnas.

La reunión de este martes, aplazada del día 19 hasta hoy por los registros que la Guardia Civil realizó en las oficinas de la RFEF hace una semana y las posteriores detenciones, contó con la participación de los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y de la Real Sociedad, Jokin Aperribay.

Ambos asistieron pese a la recomendación de LaLiga a sus clubes de no acudir a la misma por entender que no estaba convocada de acuerdo a la normativa, por haber hecho la misma la secretaria general de la RFEF y no el presidente.

A su salida Cerezo y Aperribay respondieron con un escueto "ha ido todo bien", al ser preguntados por los medios de comunicación que esperaban a las puertas de la Ciudad del Fútbol.

Además de la directiva, que se prolongó durante más de tres horas, la RFEF citó también este martes a su Comisión Delegada, integrada desde las elecciones del 22 de mayo por los presidentes de las territoriales de Asturias, Maximino Martínez, Cantabria, José Ángel Peláez, Cataluña, Andreu Subies y Castilla León, Marcelino Maté.

Los clubes Málaga, Cádiz, Unión Viera y Zamudio, los jugadores Sergio Piña y Manuel Diego Tello, el seleccionador nacional Julen Lopetegui en representación de los entrenadores y el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano en nombre de los árbitros también son parte de la misma.

Mientras la RFEF reanudaba la actividad de sus órganos de gobierno, con nuevas incorporaciones y bajas en la junta directiva, todavía no confirmadas por la propia RFEF, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes suspendía de forma cautelar durante un año al presidente Villar.

Esta situación hace que la RFEF tenga que tomar una decisión sobre la presidencia, solo dos meses después de constituir una nueva asamblea hasta 2020.

De acuerdo a sus Estatutos (artículo 34, 7), "en supuestos de ausencia... que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido por los vicepresidentes en su orden; en defecto de ellos, por el tesorero y, en última instancia, por el miembro de mayor antigüedad de la junta directiva, o por el de más edad si aquella fuera la misma".