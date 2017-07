Aday Santana: "El primer partido que jugaré en la isla estará muy igualado"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).- El veterano padelista grancanario Aday Santana, primer canario clasificado en el ránking internacional, cree que el primer encuentro que disputará en el Gran Canaria Isla Europea del Deporte Open 2017 será de alto nivel y "estará muy igualado", por lo que prefiere no marcarse objetivos en esta competición.

"No me he planteado alcanzar una ronda en concreto en la isla, porque además siempre que he pensado en objetivos me han salido mal los cálculos. Nuestro primer partido será muy duro, ante mi ex compañero Willy Lahoz, que acaba de ganar un torneo con su nueva pareja. Será un encuentro de alto nivel y que estará muy nivelado", ha asegurado a Efe Santana.

Aday, de 39 años, quien comenzó su trayectoria deportiva jugando al tenis, apura su última etapa en el pádel, al que le dedica entre tres y cinco horas de entrenamiento, dependiendo del momento en que se halle la temporada, y al que le gustaría seguir ligado como entrenador tras su retirada.

"Yo empecé jugando al tenis, que para mí es el deporte rey de raqueta, pero también es una disciplina muy individual y psicológica, y cuando no lo gestionas en una edad temprana, siendo niño y viajando solo, lo dejas, como fue mi caso. Se me daba bastante bien, pero se me hizo muy solitario y duro, pues con 12 años ya competía a nivel nacional", recuerda.

"Posteriormente, hubo un lapsus de tiempo en el que me dediqué a formar a los chavales, y en ese periodo me fijé en el pádel. Este deporte reúne las características que me gustaban del tenis, que es la volea y el ataque, y desde que lo probé me he quedado enamorado hasta hoy, pues sigo disfrutando igual que el primer día", afirma.

Aday Santana, que actualmente juegan junto al andaluz Álvaro Cepero, considera que la única diferencia entre la categoría masculina y femenina -en la que brilla la también grancanaria Marta Marrero, número uno mundial el pasado año-, se basa en la profesionalidad.

"El problema que veo es que en chicas solo hay ocho parejas que se dedican de manera muy intensa al pádel, mientras que las restantes no pueden hacerlo porque no se lo pueden permitir, con lo que están un poco por detrás en el mundo profesional", revela.

"En categoría masculina, por el contrario, cuando comencé hace 15 años, en el pádel las primeras ocho parejas eran las profesionales y los demás jugadores lo compaginábamos dando clases. Eso ahora ha cambiado mucho, y aunque el pádel no llega a ser el tenis, sí es cierto que un chico que juega la fase previa entrena tan duro como yo", manifiesta.

Por otro lado, Aday no duda en animar a la gente a que acuda a presenciar el evento que se disputará hasta el próximo domingo en el Gran Canaria Arena, porque está convencido de que presenciarán un "lindo espectáculo" gracias a los mejores jugadores mundiales, que dedican muchas horas a este deporte.