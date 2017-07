Zamorano y Hugo González, fuera de los 100 espalda con diferentes sensaciones

Budapest, 24 jul (EFE).- Los espaldistas África Zamorano y Hugo González han quedado fuera a las primeras de cambio en las series de los 100, aunque con sensaciones diferentes, ya que la primera consiguió su mejor marca personal y el segundo no brilló tanto.

Zamorano, que fue la primera española en nadar en la sesión de mañana, ha sido la mejor de su serie, la tercera, y se ha quedado a 30 centésimas del corte.

La nadadora del Sant Andreu ha firmado 1:00.89 y es la primera vez en su vida que baja del 1:01. Su mejor marca en esta distancia hasta ahora era de 1:01.69.

"Ha sido genial, no tengo otra palabra. Había entrenado bastante y no me esperaba que fuera tan rápido, porque mi velocidad no es muy buena", ha admitido posteriormente en declaraciones a EFE.

La joven nadadora, que como Hugo González es especialista en la prueba de 200, ha admitido sentirse "muy contenta" por haber conseguido su mejor marca personal en los 100 espalda.

Hugo González, que llegaba con una mejor marca en el hectómetro espalda de 54.18, ha firmado 55.05 en la penúltima serie. Para acceder a semifinales tenía que haber nadado en 54.51, que es el corte establecido por el ruso Kliment Kolesnikov.

"Me han faltado fuerzas, pero espero estar mejor en los 200 espalda y en los 200 estilos", ha comentado el joven nadador madrileño.

Sobre sus posibilidades en otras carreras, González ha asegurado estar "más centrado en los 200 estilos, que es pasado mañana", y ha agregado que "seguro" que podrá hacerlo mejor que ahora.