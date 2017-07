Vall se luce en las series de los 100 braza y pasa a semis como sexta mejor

Budapest, 24 jul (EFE).- La española Jessica Vall, nadadora del CN Sant Andreu, ha tenido una lucida puesta en escena en los 100 braza, prueba en la que consiguió el sexto puesto en las series lo cual le permitirá estar en las semifinales.

Vall ha firmado un tiempo de 1:06.85 y tiene margen de mejora en esta prueba, ya que ha acreditado esta temporada 1:06.44. La española solo quedó por detrás de la elite de una prueba que no es la suya: la estadounidense Lilly King, la rusa Yuliya Efimova, la lituana Ruta Meilutyte, la también estadounidense Katie Meili y la australiana Taylor McKeown.

"En los primeros metros me he sentido cómoda, el viraje no me ha ido muy bien, pero creo que he solventado bastante mejor que otras veces", ha asegurado.

Vall espera disfrutar esta tarde en la semifinal. "Venía muy confiada por cómo había entrenado y cómo estaba mentalmente, pero cuando te tiras y compites es cuando realmente ves si eres capaz de disfrutar y darlo todo. He sido capaz", ha dicho.

La nadadora del Sant Andreu cree que esta tarde aún puede mejorar su marca y apretar "un poquito antes" en el último 50 y también acelerar en el primer paso.