Ryanair ganó 397 millones de euros, el 55% más, en su primer trimestre fiscal

Dublín, 24 jul (EFE).- La aerolínea irlandesa de vuelos económicos Ryanair obtuvo un beneficio neto de 397 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal (abril-junio), el 55 % más que en ese mismo periodo de 2016.

En un comunicado, la aerolínea radicada en Dublín indicó que también aumentó en el periodo un 13 % sus ingresos, hasta 1.687 millones de euros.

La aerolínea celebró estos resultados, si bien reconoció que las cifras están "distorsionadas" por el efecto que tuvo la Semana Santa en el primer trimestre de su presente ejercicio, frente al del pasado año en el que no coincidió con este periodo vacacional.

Gracias a la Pascua, apuntó la aerolínea, el tráfico de pasajeros creció el 12 %, hasta los 35 millones de usuarios, al tiempo que redujo un 6 % los costes por unidad y encareció un 1 % el precio de la tarifa media, hasta los 40,30 euros.

La aerolínea líder en Europa del sector de bajo coste señaló que estos resultados le han permitido repartir entre los accionistas algo más de 200 millones de euros a través de un proceso de "recompra de títulos".

De cara al resto del su ejercicio fiscal, Ryanair estimó hoy que su beneficio neto podría situarse entre 1.400 y 1.450 millones de euros al final del año, una previsión, matizó, que depende en gran medida de que se mantengan estables las reservas y el precio de los billetes durante el verano.

También confió en que no se produzcan "alertas de seguridad", como los atentados terroristas cometidos en Manchester y Londres; que los sindicatos de controladores aéreos no convoquen nuevas huelgas y que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea ("brexit") no tenga "efectos negativos" sobre el sector.

Asimismo, Ryanair destacó que el primer trimestre de este año fiscal estuvo marcado por el anuncio en junio de la compra de otros diez aviones Boeing 737 Max 200 "Gamechanger", un pedido valorado en 1.100 millones de dólares que contribuirá a aumentar su tráfico de pasajeros hasta los 200 millones en 2024.

La aerolínea informó el pasado mes de que adquirirá cinco de estos aparatos a mediados de 2019, mientras que el fabricante estadounidense entregará el resto durante el primer semestre del año siguiente.

Ryanair ya hizo recientemente un pedido de cien Boeing Max 200 y tiene una opción de compra sobre otro centenar de aviones de este tipo, lo que, unido a estos diez nuevos aparatos, le mantiene en el objetivo de superar los 200 millones de pasajeros dentro de siete años.