Presidente Asturiana: "No hay nada que temer porque no hay nada irregular"

Gijón, 24 jul (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol del Principado, Maximino Martínez, se ha mostrado dispuesto a abrir las puertas de esta territorial para que "el que tenga que investigar" lo haga, porque no hay "absolutamente nada que temer, ya que no hay nada irregular".

Maximino Martínez ha realizado estas afirmaciones durante la rueda de prensa convocada este lunes para hablar de la situación de la territorial asturiana tras la detención del presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, a cuya junta directiva pertenece el federativo asturiano.

Martínez ha argumentado no haber hablado antes por "la sorpresa y el disgusto tan grande" que se llevó al enterarse de la detención de Villar, por lo que prefirió dejar pasar unos días antes de hacerlo, y ha advertido de que no volverá a hablar de este tema "hasta que no finalice".

El presidente de la Asturiana ha recordado que su amistad con Villar se remonta a 1988 cuando éste salió elegido por primera vez presidente de la Federación Española y él entró a formar parte de la Asturiana, amistad que se intensificó cuando Maximino Martínez alcanzó la presidencia de la Federación Asturiana el 29 de octubre de 1994.

Ha rememorado cómo se encontraba la territorial en aquellos momentos en los que "el anterior presidente, Guillermo Menéndez Coto, había pagado a los empleados de su bolsillo las dos últimas nóminas" y cómo está ahora, con una mejora en la que la colaboración de Ángel María Villar ha sido "determinante".

"¡Cómo no voy a agradecer todo lo que hizo Villar por Asturias!", ha enfatizado Maximino Martínez que no obstante ha manifestado que tal como está la situación en estos momentos no pone "la mano en el fuego por nadie".

Martínez ha descartado presentar la dimisión porque no tiene "nada que ocultar", según ha reiterado en su comparecencia, en la que estuvo respaldado por su junta directiva y numerosos representantes de clubes y estamentos del fútbol regional.

Además, se ha mostrado "absolutamente tranquilo" en cuanto a la transparencia de los partidos amistosos disputados por la selección española en Asturias y ha insistido en que "todas las obras que la Federación Española pagó en Asturias lo hizo de manera desinteresada".

Martínez no ha querido opinar sobre las declaraciones realizadas por el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, tras la detención de Villar y ha considerado que Marcelino Maté "lo tiene todo" para poder ser presidente de la Federación Española.

El mandatario asturiano, que es miembro de la junta directiva de la RFEF que se reúne mañana, se ha mostrado tajante sobre la posibilidad de que él pudiera optar al cargo, cuya opción ha resuelto con una escueta frase. "Sé de mis limitaciones".