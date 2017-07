Podemos trabajará por un pacto de Estado "feminista" con recursos suficientes

Madrid, 24 jul (EFE).- La portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad de Unidos Podemos, Ángela Rodríguez, ha remarcado que su grupo negociará "hasta el final" para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, con un enfoque "feminista" que recoja las formas de violencia sobre la mujer y con recursos garantizados.

De esta forma lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación al comienzo de la subcomisión creada en la Cámara Baja para articular un pacto de Estado contra la violencia de género, que hoy tiene previsto aprobar su informe.

Rodríguez ha subrayado que la principal condición que debe tener el pacto es la creación de un marco que recoja todos los tipos de violencia sobre la mujer y también debe concretar en qué fechas y de qué manera se van a presupuestar las medidas que se acuerden.

"Siempre hemos dicho que no es posible hacer feminismo si no tenemos recursos que garanticen estas políticas, y desde luego este es uno de los ejes centrales que hoy tenemos que discutir aún", ha añadido.

La parlamentaria del grupo confederal de Unidos Podemos ha alertado de que si el pacto no incluye esas medidas su grupo no lo considerará "de Estado", pero ha asegurado que, por su parte, "no va a quedar" que el acuerdo salga adelante por considerar que "es un momento fundamental".

Por su parte, la diputada de Compromís Marta Sorlí ha asegurado que no cree que haya habido intención de ningún partido de "patrimonializar" el pacto, aunque ha reconocido que en los últimos días ha visto "una serie de declaraciones y filtraciones totalmente inadecuadas" y "un intento de cerrar la negociación antes de que esté totalmente cerrada, cuando hoy estamos aquí para eso".

Para Sorlí, este pacto es "importantísimo" y "no solo tiene que ser una lista de medidas para mejorar la situación de las mujeres, sino que debe ir más allá y garantizar una atención integral a todas las víctimas de todos los tipos de violencia".