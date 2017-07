La nueva presidenta de la gestora del PP de Alcalá se reúne con los afiliados

Alcalá de Henares, 24 jul (EFE).- La senadora del Partido Popular Rosa Vindel se ha reunido esta tarde en Alcalá de Henares con los afiliados del PP de Alcalá en su primer encuentro con los militantes complutenses como presidenta de la gestora del partido.

"Me voy a presentar, a los que no me conocen, les voy a animar, les voy a decir que seguimos siendo el partido más votado en Alcalá de Henares, que nosotros ganamos las elecciones, todas las elecciones que se han convocado, y que vamos a seguir ganando elecciones y vamos a seguir yendo a más", ha proclamado Vindel a la entrada del salón de actos del Centro Municipal de Salud, donde se ha reunido con medio centenar de afiliados del PP de Alcalá de Henares.

La senadora del PP fue nombrada a finales del pasado mes de junio presidenta de la gestora que dirigirá el partido hasta la convocatoria, en un plazo máximo de seis meses, de la Asamblea Local, cuya fecha deberá fijar el Comité Ejecutivo del PP de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes.

Vindel sustituye en el cargo de presidenta interina del Partido Popular de Alcalá al concejal popular Marcelo Isoldi, que ostentaba la responsabilidad desde el abandono del exalcalde Javier Bello de la presidencia del PP complutense.

La presidenta de la gestora, que ha señalado que en estas semanas "ya ha habido una toma de contacto con el partido", no ha querido valorar por el momento la situación en que se encuentra el PP complutense, que en los últimos tiempos se ha visto salpicado por casos de corrupción como Púnica y Gürtel.

Según explican fuentes del PP, la decisión de nombrar una gestora tras el Congreso del PP de Madrid, momento en el que las asambleas locales comenzaban a elegir las ejecutivas del partido en cada municipio, viene motivada por el intento de que ninguno de los posibles candidatos parta en una situación de ventaja de cara a la elección de la directiva local.

El concejal y hasta ahora presidente interino del PP de Alcalá Marcelo Isoldi es el único que por el momento ha manifestado su intención de presentar su candidatura a liderar el partido.