Juan Villar y Víctor Casadesús advierten de que deben ir "paso a paso"

Santa Cruz de Tenerife, 24 jul (EFE).- El extremo andaluz Juan Villar y el delantero balear Víctor Casadesús han coincidido durante su presentación como futbolistas del CD Tenerife que esperan que sea "un año importante" para el conjunto blanquiazul, aunque han advertido de que deben ir paso a paso porque la Segunda División es una categoría muy igualada.

Juan Villar ha recordado que el curso pasado fue un año muy importante para el equipo insular que espera que se pueda repetir, pero ha insistido en que no pueden adelantarse a los acontecimientos, sino tener la "mentalidad de ir con tranquilidad".

El extremo ha relatado que el CD Tenerife ya había intentado contratarlo anteriormente, "pero por diferentes circunstancias no se dio poder venir aquí", hasta que este verano se comprometió con los canarios hasta junio de 2020.

"El CD Tenerife tiene una idea muy clara. El año pasado así fue muy bien y debemos seguir en esa dinámica", ha resaltado.

Por su parte, el delantero Víctor Casadesús, que se ha comprometido con el equipo canario después de haber ascendido la temporada pasada con el Levante, ha dicho que el plantel insular cuenta con la ventaja de tener un gran vestuario.

Casadesús ha afirmado que tenía claro que, si continuaba en Segunda División, era para jugar en el CD Tenerife, sobre lo que ha reconocido que fue muy fácil tomar la decisión porque ha sido compañero de José Luis Martí y se llevan "muy bien".

"Si me toca lo haré desde el campo, pero mi prioridad es ayudar. Ya el año pasado con el Levante UD tuve momentos que no me tocó jugar y estuve con el equipo hasta el final. Uno se tiene que adaptar un poquito", ha destacado.

Víctor Casadesús ha recalcado que le encantaría decir que quiere ascender, pero ha advertido de que deben ir paso a paso porque es muy complicado y hay mucho trabajo todavía por hacer.

"Es una nueva temporada y ojalá se dé esa circunstancia de ascender. Debemos ser ambiciosos, pero con tranquilidad", ha agregado.

Víctor Casadesús no se ha puesto como objetivo ninguna cifra de goles, ya que viene "a jugar y a ayudar al equipo" y es "igual de feliz" si da asistencias o el equipo gana.