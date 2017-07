Herrerín: "Ziganda me dijo que contaba conmigo sí o sí"

Lezama , 24 jul .- Iago Herrerín, portero del Athletic Club, ha desvelado que el técnico, Cuco Ziganda, le aseguró el primer día de la pretemporada que contaba con él "sí o sí" y que por eso descartó volver a salir del equipo rojiblanco como ocurrió la pasada campaña con su cesión al Leganés.

"Hablé aquí y allí -en Leganés-, y quería saber lo que pensaban de mí. Cuando el 'mister' me dijo que contaba conmigo sí o sí y no daba más opción, pensé en quedarme, disfrutar e ilusionar a la gente con el nuevo Iago que ha estado en Leganés", ha explicado el guardameta bilbaíno tras el entrenamiento de este lunes en Lezama.

Herrerín ha valorado muy positivamente su paso por el club madrileño porque le ha servido, sobre todo, "para volver" al Athletic, "que no es poco".

"He jugado 20 partidos seguidos y eso ayuda mentalmente. Lo necesitaba. Lo que vivimos en Leganés fue de mucha presión para intentar salvarnos y ahí me he sentido cómodo e importante. Asier (Garitano) desde el minuto uno me dio importancia y eso fue lo que me llevó allí", ha explicado.

Con Kepa Arrizabalaga recién incorporado el grupo tras el Europeo sub-21, Herrerín apunta a titular el jueves en Bucarest en el estreno oficial del Athletic esta temporada, aunque ha asegurado que el técnico aún "no ha dicho nada" sobre quien va a jugar.

"No nos ha dicho nada. Ya somos mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer. Nos dijo a los dos que trabajáramos como animales y que luego el que decide es él, que apretemos porque será bueno para nosotros y para el equipo", ha dicho.

Acerca de partido de Rumanía, Herrerín ha advertido que el principal peligro del Dínamo es que ha realizado "una pretemporada más larga y ya han empezado a competir" y ha añadido que el objetivo es "sacar un resultado positivo" en el Arena Nationala "para intentar rematarlo en San Mamés" una semana más tarde.

"Ya sabemos cómo va esto. El año pasado con el Zilina nos clasificamos pasándolo mal, aquí no hay favoritos", ha apostillado.