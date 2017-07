Feijóo: "No hay un solo 24 de julio que no recuerde lo que viví"

Santiago de Compostela, 24 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "no hay un solo 24 de julio que no recuerde lo que viví", en referencia a la tragedia ferroviaria ocurrida en Angrois en 2013, y por ello le preocupa que "no haya de momento una sentencia".

"Fue la noche más dura desde que llevo de presidente en 2009, sin ninguna duda", ha asegurado.

El presidente gallego, en una entrevista concedida a "Las mañanas de RNE", ha señalado que hoy no acompañará a víctimas y familiares en la marcha que van a celebrar en la capital gallega el día que se cumplen cuatro años del accidente porque debe presidir la entrega de Medallas de Galicia, aunque ha subrayado que su recuerdo está con ellos.

En todo caso, ha incidido en que en su Ejecutivo están "pendientes de que haya una sentencia" judicial ya que "esa es la decisión más independiente y amplia" que merecen las víctimas.

Aunque ha lamentado que aún no exista tal sentencia, ha considerado que ésta busca garantías "y, a veces, conlleva algún tiempo conseguirlas".

Desde el punto de vista político, ha ratificado que si se conforma una comisión de investigación en el Congreso, "por supuesto", si se lo piden, iría a declarar a la Cámara Baja "con todo el honor".

No obstante, ha recordado que el PP, al igual que el PSOE antes de que Pedro Sánchez se hiciese con la Secretaría General, entendía "razonable" que primero prosperase la vía judicial, por lo que no cree "que sea lo prioritario" llevar a cabo la Comisión en el terreno político.