El chef francés Michel Bras, Premio Homenaje de Gastronomika 2017

San Sebastián, 24 jul (EFE).- El chef francés Michel Bras recibirá el Premio Homenaje del congreso Gastronomika 2017 que se celebra entre el 8 y el 11 de octubre en San Sebastián como creador una cocina "singular y absolutamente viva" a partir del "amor a la naturaleza".

La cita culinaria donostiarra, que este año contará a la India como país invitado, ha dado a conocer hoy el nombre del ganador de este galardón así como el Gueridón de Oro, que será para el jefe de sala francés Louis Villeneuve, y el Premio Pau Alborná, que ha recaído en el periodista gastronómico inglés Nick Lander.

El Premio Homenaje, que en la pasada edición recayó en el peruano Gaston Acurio, reconoce el recorrido profesional de Bras, un chef hecho a sí mismo que tomó el relevo generacional de los fogones de su restaurante situado en la región de Aubrac, y se ha caracterizado por una cocina "creativa" elaborada "desde el amor a la naturaleza", ha señalado hoy San Sebastián Gastronomika en un comunicado.

Louis Villeneuve, que ha obtenido la distinción que el congreso dedica al mundo de la sala y el vino, dirige desde 1975 la sala del restaurante del Hotel de Ville de Lausana (Suiza) y es considerado uno de los "grandes ejemplos" de este oficio.

El periodista de The Financial Times Nick Lander escribe desde 1988 en este diario británico, es autor de dos libros de cocina y ha prestado asesoría gastronómica a entidades como el British Museum o The Royal Albert Hall de Londres.

La próxima edición de Gastronomika contará con el desembarco de una importante delegación de cocineros indios, entre los que destacan Gaggan Anand (Gaggan, Bangkok), chef del mejor restaurante de Asia según "The 50 Best Restaurants".

El sabor oriental presidirá una edición que también contará con Elena y Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz, Martín Berasategui, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, Jordi Cruz, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall, Joan Roca, Ferran Centelles, Jesús Sánchez, o Dani García, entre otros.