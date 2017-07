Carmen Romero: "El oro me da 'vidilla' tras tres años sin progresión"

Córdoba, 24 jul (EFE).- La cordobesa Carmen Romero dijo este lunes que su segundo título de campeona de España de heptatlón, logrado ayer en Barcelona, le da "vidilla tras tres años sin progresión", ya que no se subía al podio desde que en 2014 ganó en Alcobendas (Madrid).

"Sin duda me quito una espina de tres años en los que llegué a pensar que me quedé estancada, pero este fin de semana todo ha sido espectacular. Me salió todo lo entrenado", destacó a Efe Carmen Romero.

La heptatleta, de 26 años y quien este año pensó en pasarse al 400 metros vallas "para desconectar de las combinadas", afirmó que el oro le "sabe a gloria y encima compartiendo el podio" con su compañera de entrenamientos Estefanía Fortes".

La cordobesa consiguió el título haciendo plusmarca personal de 5.579 puntos, aunque apuntó que en la prueba del 800 metros estaba para hacer 2:11:00 y, tras parar el cronómetro en 2:15:55, pensó que no ganaría.