El cantante uruguayo Erwin Schrott recibe la medalla de honor de Austria

Viena, 24 jul (EFE).- El cantante de ópera uruguayo Erwin Schrott fue condecorado hoy en Viena con la medalla de honor de Austria, un premio que se otorga a aquellos que destacan en política, economía, cultura o en el trabajo voluntario.

"El premio es un grandísimo honor. No como artista, como ser humano me siento extremadamente humilde frente a lo que me ha sido otorgado por la república austríaca", declaró a Efe Schrott en un acto en la Cancillería Federal austríaca.

El barítono de 44 años dijo sentirse "muy afortunado" con el galardón y lo dedicó a todos aquellos que han trabajado junto a él a lo largo de los años en sus actuaciones y eventos benéficos.

"Intentamos ayudar a gente que tiene pocas posibilidades o dificultades en la vida", añadió.

Tras entregarle la medalla, el director gerente de los Teatros Federales austríacos, Christian Kircher, alabó la voz y el compromiso social del artista.

"Homenajeamos hoy a un hombre con verdaderamente una gran voz, un comediante con sentido para el matiz y la ironía. Él convence como cantante e intérprete", afirmó.

Schrott se dirigió emocionado y en alemán al público congregado en la ceremonia, que aplaudió su interpretación de "Rojotango", acompañado de un pianista.

Por su parte, el cantante lírico rumano y exdirector de la Ópera de Viena Ioan Holender recordó la amplia trayectoria del galardonado y dijo, en español, sentirse "muy orgulloso" de lo que había hecho hasta el momento.

Schrott, conocido por su repertorio de Mozart, viajará esta semana a Italia, donde recibirá otro premio, y el próximo 28 de julio dará un concierto en Graz (Austria).