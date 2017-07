Berges: "Guardo un recuerdo imborrable, allí empezó a cambiar la historia"

Córdoba, 24 jul (EFE).- Rafael Berges, uno de los integrantes de la selección española que hace 25 años logró la medalla de oro de fútbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 dijo a EFE que guarda un recuerdo "imborrable" de aquel hito "que empezó a cambiar la historia del fútbol español".

Berges, que marcó un gol y dio dos asistencias a Kiko Narváez y Guardiola en el primer partido ante Colombia (4-0), recordó que tuvo suerte aquel día y también lo espectacular que le pareció, con su 21 años y recién fichado por el Tenerife, el desfile inaugural en el estadio olímpico.

"Una vez dentro de Montjuic todo el mundo buscaba a los jugadores de la NBA, a Magic Jhonson y Michael Jordan principalmente, porque fue el primer año del Dream Team", subrayó Berges, quien precisó que los futbolistas no vivían en la villa y aquello hizo que el espíritu olímpico no se viviera igual, aunque "igual si se llega a estar allí no se habría ganado el oro", bromeó.

Ese oro, afirmó el exfutbolista cordobés, "empezó a cambia la mentalidad de no ganar nada" para el fútbol español porque fue "un título que no era fácil" por "la responsabilidad de ganar que había", aunque "significó un antes y un después para España".

Recordó el choque ante Italia en cuartos de final, "el partido de los Juegos"; la semifinal ante Ghana, en la que Berges hizo su segundo gol en la victoria por 2-0; y la final, que no fue el mejor partido, hasta que llegó aquel gol de cabeza de Kiko a la salida de un córner que desató la locura y puso el definitivo 3-2.

Hace unas semanas, Berges regresó al estadio olímpico junto a Amavisca, Miguel Hernández, Pinilla, 'Chapi' Ferrer y Kiko, quienes rememoraron el "momento único" de la clausura, cuando todo el equipo se montó en el escenario, que "no estaba previsto", cuando estaban actuando Los Manolos y "aquello estuvo cerca de venirse abajo".

En la actualidad, Berges, de 46 años, es entrenador o "amagando porque hay otros más consolidados", y ahora está sin equipo después de dirigir la pasada campaña al Logroñés y ser destituido en marzo.