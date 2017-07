Barredo: Están intentando mi destrucción social, profesional y política

Toledo, 24 jul (EFE).- El líder de Imagina Podemos en Castilla-La Mancha, Fernando Barredo, que el sábado fue agredido en su casa por un desconocido, afirma que su vida "se ha convertido en un infierno en las últimas semanas" y denuncia que hay quienes "están intentando" su "destrucción social, profesional y política".

En declaraciones a Efe, Barredo sostiene que la agresión, que le ha causado fractura del hueso orbital derecho, rotura del tabique nasal y fisuras en una vértebra, es el último capítulo de una serie de instigaciones en su contra.

"Me están pasando muchas cosas. Me están difamando en prensa, atacando en chats y en redes sociales", denuncia Barredo, quien no quiere relacionar directamente estas cuestiones con la agresión, del mismo modo que tampoco apunta a nadie como responsable de los golpes que recibió el sábado por la mañana en su casa.

En cualquier caso, sí sostiene que tanto él como otros compañeros de Imagina Podemos están dando apoyo y acompañan "para que no se quede ni un minuto sola" a Heidi, una compañera de partido que está inmersa en un proceso de divorcio y que, precisamente, en el momento en que sufrió la agresión, estaba con él en su casa, y fue quien le defendió.

"Salimos de una asamblea del partido el viernes por la noche y vimos que a ella le seguía un coche, por lo que le dije que se quedara en mi casa y ya el sábado por la mañana ella se fuera a la suya, por si le pasaba algo por la carretera por la noche", ya que ella reside en Villacañas, expone Barredo.

También denuncia que en esa misma asamblea de partido, un compañero les hizo a los dos una foto, porque estaban sentados uno al lado del otro y ese compañero decía que se las iba a mandar al marido de ella, porque estaban "muy cerca".

En cualquier caso, Barredo afirma que "en las últimas semanas" su vida se ha convertido "en un infierno", ya que ha detectado también coches que merodean por donde está él cuando la acompaña y que recibe llamadas telefónicas de números desconocidos.

"Ocurre a cualquier hora del día y de la noche. Llaman y cuando lo voy a coger no contesta nadie, creo que es solo para saber si oyen alguna voz para que puedan identificar quién está conmigo o para saber si estoy en la calle o en un domicilio", denuncia Barredo.

En esta misma "campaña" sitúa las informaciones publicadas en medios de comunicación en la que el marido de la mujer denuncia que le dio 6.000 euros en un sobre para que su esposa fuera de número 2 en la candidatura de Imagina Podemos, algo que ocurrió.

Pero Barredo sostiene que él nunca ha recibido ese dinero y que, en cambio, la dirección de Podemos Castilla-La Mancha "se ha aprovechado de una difamación en un medio nacional" para asestarle "un golpe político", pues recuerda que el mismo día en que salió publicada esa información se le suspendió militancia de forma cautelar, a pesar de que eso "no está contemplado en ningún documento" de la formación, sostiene.

En cualquier caso, Barredo, que se ha mostrado contrario al "matrimonio de inconveniencia" entre PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha, en alusión al acuerdo que han alcanzado ambos partidos mediante el cual la formación morada se integrará en el Ejecutivo castellanomanchego, rechaza "rotundamente" que la agresión pueda estar motivada por la "oficialidad del partido" porque "Podemos no envía sicarios".

Con todo, Barredo siente que tanto él como Heidi siguen "en peligro", porque cree que los responsables de su agresión "no son personas que estallan en ira, sino que programan la violencia de un modo profesional" y agradece el valor de su compañera de partido, que "con arrojo y de forma brava" defendió la vida de ambos.

De hecho, cree que él sirvió "de escudo" y que "la siguiente era ella" y concluye: "Estoy de enhorabuena por haber sobrevivido. Podría estar muerto ahora".