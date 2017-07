ERC advierte de que el referéndum es imparable pese a las amenazas del Estado

Barcelona, 24 jul (EFE).- El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha considerado hoy que el Gobierno "comete un grave error amenazando a la Generalitat y a sus funcionarios" con sus nuevas exigencias de fiscalización semanal de las cuentas del Govern, y ha advertido de que "el referéndum es imparable pese a las amenazas del Estado".

Según ha indicado Sabrià en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, "quien sale más perjudicado con las amenazas de no pagar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat es el propio Estado porque queda en evidencia, pero también todos los catalanes, los independentistas y los que no lo son".

Sabrià ha juzgado, en este sentido, como "un grave error" del Estado condicionar el pago del FLA a la nueva exigencia de presentación de informes semanales sobre las facturas que paga la Generalitat, a fin de tratar de evitar que los recursos sirvan para financiar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

"El Gobierno español debe ver con desesperación que sus amenazas no funcionan -ha opinado el portavoz de ERC- porque, a cada nueva amenaza, damos nuevos pasos hacia el referéndum", y ha recalcado, en este punto, que "el referéndum es imparable pese a las amenazas".

Sobre el FLA, Sabrià ha recordado que este fondo se nutre con impuestos que pagan todos los catalanes y que "cuando el Gobierno habla de no hacer llegar el dinero del FLA esto equivale a privar de un derecho básico de los catalanes, por ejemplo, para pagar a las farmacias" u otros proveedores.

Sergi Sabrià ha indicado que el Govern "está evaluando la nueva exigencia de informes semanales y, en función de esto, decidirá la mejor respuesta pensando en el bienestar de todos los catalanes y de la protección de los funcionarios a los que se está amenazando".

ERC, ha explicado su portavoz, considera que "hay un intento de poner presión sobre los funcionarios, más que sobre los políticos, y por esto estamos trabajando en la mejor respuesta, pero siempre con el objetivo de garantizar el derecho de los catalanes a votar el 1 de octubre".

El portavoz republicano ha querido dejar claro que "las amenazas en forma de nuevas exigencias no harán desistir" del objetivo de organizar el referéndum, y ha admitido que la forma de actuar del Ejecutivo del PP no ha sorprendido a su partido: "No podemos decir que sea imprevista porque, aunque sea triste e indigna, conocemos bien cómo actúan", ha indicado.

A los 'comunes', el portavoz de ERC les ha pedido que "tomen nota" de "estas amenazas, y también de las encuestas que indican que la inmensa mayoría de sus votantes quieren votar el 1 de octubre".

"Llega el momento -les ha indicado Sabrià- de que decidan si quieren apoyar el referéndum, o ser una izquierda de salón que, a la hora de la verdad, prefiere hacerse la foto con PP, PSOE y Cs, poniéndose al lado del 'status quo".

Sobre las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y los nuevos recursos que ante el mismo presenta el Gobierno, Sabrià ha afirmado que "ninguna sorpresa en que acuda a un órgano totalmente politizado que toma decisiones sobre las órdenes que le llegan de La Moncloa".

"Que sigan instrumentalizando los tribunales, que nosotros seguiremos impulsando la hoja de ruta hacia la independencia y seguiremos adelante a pesar de las amenazas y los obstáculos".

Con respecto a la homologación de las empresas a las que la Generalitat encargará las papeletas y sobres electorales, el portavoz de ERC lo ha desvinculado del referéndum: "se trata de algo que ya han hecho otras comunidades, y tiene como finalidad agilizar los procesos electorales".