Miguel Durán, sin opciones en las series de los 400 libre

Budapest, 23 jul (EFE).- El extremeño Miguel Durán se ha quedado fuera de las semifinales de los 400 libre, ya que se hundió en el último 50 y firmó un crono de 3:51.28, prácticamente a cinco segundos del corte.

Durán consiguió el vigésimo primer puesto de los 51 participantes, en unas series dominadas por el austríaco Felix Aubock que sorprendió al máximo favorito, el chino Sun Yang.

Tras la carrera, Durán dijo que aunque ha comenzado bien, al final no le ha salido como quería. "En el principio de la carrera me he encontrado bien, bastante bien. Después del 200 he intentado de apretar, no me ha salido como quería, pero bueno", comentó Durán que mantiene el récord español de 3:48.96, en declaraciones a Efe.

"Yo lo he dado todo, así que estoy satisfecho", enfatizó el nadador que admitió que en los últimos 50 metros quedó atrás, y opinó que eso podría ser por haber cambiado de entrenador a mitad de la temporada.

"Me han cambiado de entrenador a mitad de temporada. Ahora vamos a intentar hacer lo mejor lo que nos queda de este campeonato", concluyó Durán.