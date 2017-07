López Garai: "Siempre intentaremos ser protagonistas en los partidos"

Reus , 23 jul .- El entrenador del CF Reus Deportiu, Aritz López Garai, se muestra contento por lo que vio en el amistoso de este sábado ante el Ascó FC, de Tercera División (0-1), un encuentro en el que su equipo salió victorioso y que le sirvió para comprobar el nivel de forma de los suyos.

Sobre todo, el entrenador ha dejado bien claro que su idea de fútbol es la de "ser protagonistas" en el mayor tiempo posible durante los encuentros.

En vasco, que se estrenó como técnico anoche, ha asegurado que el cambio "no se me hizo extraño, ya que cambié el chip en el primer entrenamiento". López Garai ha repetido la idea que ofreció durante su presentación como técnico, en la que remarca que quiere que el Reus Deportiu sea un equipo con buen trato de balón, ya que "siempre intentaremos ser protagonistas en los partidos".

Sobre el partido ante el Ascó, en el que jugó con un once diferente en cada parte, ha detallado que le gustaron "muchas cosas del equipo y, lo que no me gustó, lo corregiremos". David Querol fue el autor del único tanto del duelo, a los diez minutos.

López Garai sabe perfectamente que en una competición tan dura como la Liga 1/2/3 será complicado tener siempre la posesión, pero dice tener la medicina para corregir el momento en que ello no se produzca: "Cuando no tengamos el balón, intentaremos recuperarlo rápidamente, siendo agresivos".