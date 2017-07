Los jugadores encantados ante la "experiencia única" de jugar en La Bombonera

El Saler , 23 jul .- Los jugadores del Villarreal se han mostrado encantados estos días de poder jugar el próximo 2 de agosto un encuentro amistoso ante Boca Juniors en el estadio de La Bombonera de Buenos Aires.

"No he jugado nunca allí y no he estado nunca, así que estoy contento por ir a un campo histórico a jugar contra un club como Boca, que es de los mejores equipos sudamericanos. Creo que va a ser una experiencia muy bonita para todos y única, seguro", explicó Roberto Soldado.

El Villarreal será el rival de Boca en el partido de homenaje que se celebrará tras la conquista por parte del club argentino de la liga de aquel país.

El choque se disputará enmarcado en la llamada 'Fiesta Intercontinental' para celebrar la 'estrella 66', en referencia al número de títulos que ha conseguido en su historia este club.

"No sabía que íbamos a ir y cuando lo vi anunciado me llevé una alegría porque siempre es bonito jugar en estadios tan históricos. Cuando juguemos ya os diré las sensaciones pero seguro que serán buenas", comentó Rodrigo Hernández a los periodistas.

Igualmente, su compañero Samu Castillejo, confesó las ganas que tiene "de ver la liga de otros países y jugar contra equipos de otros países, así que a disfrutar la experiencia".

El Villarreal, según informó hace unos días el vicepresidente del club, José Manuel Llaneza, será recibido por Mauricio Macri, presidente de Argentina, al que sus dirigentes conocen por haber sido antes presidente de Boca Juniors.

Llaneza recordó que será el primer encuentro del Villarreal en Sudamérica y que supone una excelente oportunidad para mostrarse ante el mundo, pues será un partido con una amplia cobertura televisiva.