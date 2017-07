Froome: "Me siento privilegiado de estar tan cerca de los mitos del Tour"

París, 22 jul (EFE).- El británico Chris Froome, que este domingo ganó su cuarto Tour de Francia, aseguró sentirse "privilegiado" de estar cerca de los quíntuples ganadores, los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Indurain.

"Cada día la batalla ha sido diferente en el Tour. Todas las victorias son particulares. De éste me acordaré porque ha sido la más ajustada", aseguró el corredor del Sky tras cruzar la meta final de los Campos Elíseos.

Froome, que superó por 54 segundos al colombiano Rigoberto Urán, del Cannondale, y por dos minutos y 20 segundos al francés Romain Bardet, del AG2R, aseguró sentirse "privilegiado de estar en posición de poder" igualar a "campeones como Anquetil, Merckx, Hinault o Indurain".

El británico, que ha ganado los tres últimos Tours, además del de 2013, se mostró encantado de celebrar este nuevo éxito con la "magia" de los Campos Elíseos.

"Es una auténtica recompensa que no decepciona nunca. Me he encontrado con mi mujer y con mi hijo, es algo extraordinario", señaló Froome.