Cabrera Bello cuarto, su mejor resultado en el Open Británico

(Actualizada con el cuarto puesto definitivo)

Southport , 23 jul .- El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello ha terminado su participación en el Abierto Británico, que se ha disputado esta semana en Royal Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra, en el cuarto puesto de la clasificación.

"He estado luchando en un día duro y con las difíciles posiciones de bandera de un domingo", dijo Cabrera Bello, que ha logrado su mejor resultado de los 16 grandes y seis Open Británicos en los que ha participado.

El grancanario, que acaba ganar su tercer torneo del circuito europeo, el Abierto de Escocia, se anotó dos rondas de 67 golpes y una última ronda de 68 para terminar con -5, a siete del ganador, el estadounidense Jordan Spieth (-12).

"Me he quitado la carga de no lograr muy buenos resultados en majors y de algunos años sin ganar torneos", dijo Cabrera Bello, que se ha metido en el decimosexto puesto del ránking mundial en dos semanas.

El golfista grancanario ha terminado bastante por delante de sus compatriotas Sergio García (+2), ganador del Masters de Augusta de 2017, y Jon Rahm (+3), número siete del mundo y reciente vencedor del Abierto Británico.

"Hace falta mucha práctica en los links. Seguro que seguirá pasando, pero a ver si aprendo de ello", dijo Rahm acerca de su segunda participación en el Open Británico, donde paso el corte por los pelos el año anterior.

Rahm tiene por delante unos días de descanso y varias semanas seguidas de competición que culminarán con las series finales de la FedEx Cup, donde ocupa el quinto lugar y tiene claras posibilidades de embolsarse diez millones de dólares en la final de Atlanta.

"No me he encontrado cómo en ningún momento", dijo García, que participaba en su 74 grande seguido y su 21 Open Británico, donde se estrenó con 16 años en Royal Lytham and Saint Annes en 1996. Esta vez, el quinto golfista del mundo ha terminado en la mitad de la tabla de clasificación.

García se dirige ahora a Estados Unidos para el Campeonato del Mundo en Ohio y el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Estados Unidos, último grande de la temporada, aunque antes pasará por el altar en Austin, Texas, donde contraerá matrimonio la próxima semana con Angela Akins.