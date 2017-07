Oca: "Hemos tenido grandes momentos de juego"

Budapest, 22 jul (EFE).- El seleccionador español, Miki Oca, ha admitido que su equipo ha tenido "grandes momentos de juego" en la victoria conseguida ante China (5-13), pero pide mantener "los pies en el suelo" ante el próximo duelo de cuartos ante Grecia.

"Estamos satisfechos porque hemos hecho un gran partido, en un encuentro fundamental como es el del cruce. Además hemos reaccionado bien, porque hemos encajado un 2-1 en la primera parte, pero se ha mantenido muy bien el orden y la concentración y al final hemos podido ganar el partido", ha dicho.

Preguntado sobre si el juego de España había recordado a los de sus mejores momentos de los últimos años, Oca ha rebajado el tono de euforia: "Vamos a poner los pies en el suelo, porque era un partido de octavos de final y ahora tenemos otro partido vital ante Grecia".

Oca ha destacado la defensa de anticipación de su equipo y las múltiples soluciones que su equipo ha ofrecido en ataque. "Hemos tenido grandes momentos de juego, pero eso es lo que tenemos que repetir de aquí en adelante: seguir con esa continuidad en el juego que hemos tenido", ha comentado.

Sobre el próximo rival de las españolas, el equipo de Grecia, que ha pasado directamente a cuartos de final por ser primera de su grupo, Oca ha destacado que es un conjunto con jugadoras de mucha calidad y experiencia.

"Tiene un juego muy ordenado con muchas ayudas en zona y dejan muy pocos agujeros. Además tienen dos boyas muy peligrosas y grandes lanzadoras, por lo que nos va a exigir mucha concentración", ha opinado.

La boya Paula Leitón, una de las jugadores más destacadas, puesto que marcó dos goles, forzó tres exclusiones y dos penaltis, considera que las griegas son un rival "muy fuerte" y con un juego "muy parecido" al de España.

Leitón ha asegurado que tras el 2-0, el equipo español "se ha puesto las pilas". La jugadora egarense ha recordado que ahora es cuando empieza la hora de la verdad del campeonato. "Hemos salido superpuestas y nos hemos ido a comer a las chinas desde el primer momento", ha comentado.

La jugadora, que es la titular en este Mundial en sustitución de Maica García, cree que ha firmado uno de los mejores partidos desde que debutó con la selección española en el Mundial de Kazán con quince años.

"Me siento muy cómoda, el equipo hace que me sienta muy cómoda, pero es que es muy fácil jugar con este equipo", ha comentado. Leiton ha dicho que el equipo empezó construyendo desde atrás: "Si estás bien en defensa, el ataque sale solo, montamos una muralla para que no vieran nada".