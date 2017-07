Froome: "Había que ser conservador, pero eficaz"

Marsella , 22 jul .- Chris Froome (Sky), virtual vencedor del Tour de Francia, señaló hoy que para ganar por cuarta vez "había que ser conservador, pero eficaz" y destacó que ha sido la edición "más difícil" por las estrechas diferencias en la general, sobre todo hasta la crono decisiva de Marsella.

"Había que ser conservador, pero eficaz. Ha sido una gran vuelta de tres semanas y no tuve la seguridad de ganar hasta hoy, que es cuando quería ganar. Cada Tour es difícil, y éste ha sido el más complicado a nivel de diferencias, muy apretadas, por eso hemos sufrido hasta el final", comentó.

Froome señaló que no lamenta el hecho de no haber ganado ninguna etapa porque, dijo, se había planteado el Tour como una carrera de regularidad durante tres semanas, ya que el recorrido así lo aconsejaba.

"Cuando vimos el recorrido sabíamos que no se podía arriesgar, porque estaban las cronos y en ese ejercicio soy bastante eficiente", señaló.

A un triunfo de los 5 Tours de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, el ciclista británico se mostró prudente.

"Primero hay que llegar a París y ganar el cuarto. Hay que ir temporada a temporada. Es difícil ganar 5 Tours, cada año más", señaló.

El británico afirmó que no se mira en el espejo de ninguno de esos cinco ciclistas y que trata de construir su propia vía: "Tengo un estilo particular, busco mi camino, me concentro en eso".

Froome señaló que ha mejorado con los años y la experiencia, lo que compensa que tenga una mayor edad.

"Soy más viejo, pero cada año aprendo más, me desarrollo, soy más completo. He mejorado en algunos aspectos, como en los descensos o en mi posición en el pelotón. Tengo que seguir aprendiendo en otras cosas, como la táctica. Hay margen de mejora", comentó.

Froome admitió que sufrió el día que perdió 26 segundos en Peyragudes porque se olvidó de comer, aunque acabó "feliz" porque no fue peor, se pudieron perder muchos minutos.

En cuanto a las características de cada una de sus cuatro victorias, Froome no quiso mirar atrás, pero se acordó de cada una de ellas.

"La primera vez fue genial, era la novedad. La segunda supuso volver a ganar. Luego ganar dos años seguidos fue la motivación que tuve. Ahora me veo con cuatro. Nunca soñé con llegar a este nivel, y acercarme a los grandes campeones. Es una posición privilegiada".

Froome lamentó que su compañero de equipo Mikel Landa se quedara a 1 segundo del tercer escalón del podio de París y aseguró que mañana no harán nada para tratar de recuperarlo.

"Damos por terminada la batalla de la general, mañana es la batalla de los 'sprinters'. Teníamos el mejor equipo, Landa se ha quedado cerca del podium", dijo el ciclista, que se mostró contrario a imponer techos salariales a las formaciones, porque eso desanimaría a su juicio a lograr éxitos.

Froome consideró "una posibilidad" participar el año próximo en el Giro y en el Tour, puesto que habrá una semana más entre ambas carreras a causa del Mundial de fútbol de Rusia.

El ciclista británico consideró "normales" los abucheos del público que acudió hoy a ver la etapa contrarreloj en el estadio Velódromo de Marsella y los atribuyó al hecho de que su principal rival antes de la etapa fuera el francés Romain Barguil.

"Pero no me lo tomo como algo personal. Durante tres semanas el público ha estado fantástico y creo que he tenido el mismo apoyo que en otras ocasiones que he ganado", señaló.