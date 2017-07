Edward J. Olmos: "El talento no tiene fronteras, solo requiere oportunidades"

Madrid, 22 jul (EFE).- El actor y productor Edward James Olmos (Los Ángeles, 1947) recibió esta noche el máximo galardón de los Premios Platino del cine iberoamericano, el Platino de Honor, con un grito de reivindicación latina: "El talento no tiene fronteras ni limites, sólo requiere de oportunidades".

"Es un orgullo ser latino y, desde ahora, también ser Platino", se ha despedido este septuagenario, toda una institución para el mundo iberoamericano, como actor, productor y director, y, como ha dicho en su presentación el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, por su "enorme faceta solidaria".

Un amigo, "una gran perdida para el béisbol y el rock and roll, aunque el cine -ha dicho Cerezo- ganó un gran actor, director y productor", y persona comprometida con los jóvenes porque "utiliza el cine y la tele como herramientas para su integración en una sociedad no siempre amable y justa".

En un momento de gran emoción y con los cerca de cuatro mil asistentes a la gala en la Caja Mágica de la capital madrileña, puestos en pie, Olmos, "Eddie" para sus amigos, recibió entre lágrimas su estatuilla.

"Estoy feliz de recibir este reconocimiento entre tantos amigos iberoamericanos, agradecido y conmovido", ha dicho el estadounidense de origen mexicano.

El artista aseguró que ninguna expresión artística incide como el cine en el subconsciente humano, porque "cuando uno se sienta en una sala todo lo que ve penetra para siempre en él, nunca se va".

"Necesitamos una plataforma como los Platino que ayuden a que nuestro cine traspase fronteras", ha indicado, reivindicativo, el actor que durante muchos años, dijo, ha contribuido a situar el cine iberoamericano "donde debe estar, entre los mejores del mundo".

Olmos recordó a su maestro Jaime Escalante, quien "nunca dejó que la nacionalidad, cultura o falta de dinero fueran obstáculos para vencer en la vida", una filosofía que lleva en su interior porque "la educación de los niños es lo mas importante de esta vida", palabras que levantaron los aplausos del público.

Una lucha que "ha sido muy difícil para muchos de nosotros, porque el prejuicio contra el latino e iberoamericano es total; nos tienen miedo, porque somos muchos y vamos a ser muchos mas", ha arengado el inolvidable teniente Castillo de la serie de televisión "Miami Vice".

"Almódovar, Buñuel, nos han dado cosas increíbles: que las culturas nos vean como somos. De mi parte, tienen la promesa de que seguiré haciéndolo el resto de mi vida", ha manifestado el actor impulsor de los Platino desde el mismo momento de su creación.

Olmos ya se singularizó en los años noventa del siglo pasado al poner en marcha la primera asociación de cine latino de Los Ángeles.

Nada más llegar a la alfombra roja, Olmos expresó su alegría por el reconocimiento, aunque aseguró que estaba "más feliz por lo que representa el premio Platino para nosotros, que somos latinos, que estamos en cine y en la televisión. Esta noche es muy importante, es como los Óscar de Iberoamérica".

Nominado al Óscar por "Lecciones inolvidables" (1988), Olmos ha ganado un Emmy y dos Globos de Oro, además de cinco estatuillas de los ALMA Awards (American Latino Media Arts).

Con más de un centenar de actuaciones en películas y series de televisión, el septuagenario sigue en activo y con un puñado de películas pendientes: "The Art of Living", del mexicano Sebastián del Amo; "The Predator", del estadounidense Shane Black; "Windows on the World", de Michel D.Olmos, y "Chasing Satellites", con los españoles Paz Vega y Antonio de la Torre.

Y en otoño retomará uno de sus papeles más famosos, el extraño Gaff de "Blade Runner" en la secuela de esta película, que dirige Dennis Villaneuve y se titula "Blade Runner 2049".