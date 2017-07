Domingo, 23 de julio de 2017

Washington (EFE).- La Casa Blanca aseguró hoy que el presidente de EEUU, Donald Trump, no está considerando indultar a sus asesores, su familia o a sí mismo en respuesta a las investigaciones sobre la trama rusa, un día después de que el mandatario defendiera su "absoluto" poder de perdón presidencial. El nuevo director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, aseguró hoy a CNN que "el presidente no está pensando en perdonar a nadie", mientras que un abogado personal de Trump, Jay Sekulow, señaló que "los perdones no están sobre la mesa".

Israel instala más cámaras de seguridad en las entradas de Al Aqsa

Jerusalén (EFE).- Israel instaló esta mañana nuevas cámaras de seguridad en la entrada de la Explanada de las Mezquitas mientras el gabinete de Gobierno debate en su reunión semanal de hoy si retirar los detectores de metales que han provocado masivas protestas y una escalada de violencia. Mientras la Liga Árabe convocó hoy una reunión urgente a nivel de ministros de Exteriores para abordar "las agresiones y últimas medidas israelíes en Jerusalén y en la explanada de la mezquita de Al Aqsa".

Liga Árabe convoca reunión ministerial para discutir situación en Jerusalén

El Cairo (EFE).- La Liga Árabe convocó hoy una reunión urgente a nivel de ministros de Exteriores para el próximo 26 de julio para discutir sobre la escalada de las tensiones en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El portavoz del la secretaría general de la entidad panárabe, Mahmud Afifi, aseguró que la convocatoria fue propuesta por Jordania para abordar "las agresiones y últimas medidas israelíes en Jerusalén y en la explanada de la mezquita de Al Aqsa".

Trump apoya una ley para ampliar las sanciones a Rusia, dice la Casa Blanca

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, apoya un proyecto de ley anunciado ayer por las dos cámaras del Congreso estadounidense para aumentar las sanciones a Rusia debido, en parte, a su supuesta injerencia en las elecciones del país, dijo hoy la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El nuevo proyecto de ley, que incluye también nuevas sanciones a Irán y Corea del Norte, mantiene la condición de que si Trump quisiera suspender las sancines debería informar al Congreso y éste tendría 30 días para decidir si le permite hacerlo.

EEUU dice que la guerra en Ucrania debe concluir "cuanto antes"

Kiev (EFE).- El enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para Ucrania, Kurt Volker, afirmó hoy que la guerra en las regiones orientales ucranianas debe concluir cuanto antes, en el curso de un visita a la zona del conflicto. Según dijo Volker, EEUU comprende que lo que ocurre en el este de Ucrania no es un conflicto interno, sino un acto de agresión por parte de Rusia.

La policía turca dispersa una protesta en Ankara y detiene a 47 personas

Estambul (EFE).- La policía ha dispersado hoy con cañones de agua a presión y gas lacrimógeno una protesta convocada en Ankara contra la detención de dos profesores universitarios que llevan 137 días en huelga de hambre, de ellos 63 en la cárcel. Los manifestantes se reunieron en el céntrico parque Güvenpark de la capital turca, pero la policía intervino con blindados, cañones de agua a presión, gas lacrimógeno y balas de plástico, y detuvo al menos a 47 personas, de las que 17 fueron trasladadas al centro antiterrorista de la policía.

Hizbulá recupera el 70% del territorio ocupado por yihadistas en el Líbano

Beirut (EFE).- La milicia chií libanesa Hizbulá anunció hoy que ha "liberado" el 70% de las zonas que controlaba la Organización de Liberación del Levante (denominada anteriormente Frente al Nusra) en los montes de Arsal, al noreste del Líbano, tras dos días de combates. En un comunicado difundido por su "Centro de Información de Guerra", la milicia chií también aseguró que, en el otro lado de la frontera, el ejército sirio y sus aliados "liberaron por completo las montañas de Flita", ubicadas en la región de Al Qalamún.

Ohio prepara su primera ejecución 3 años después de la inyección defectuosa

Washington (EFE).- El estado de Ohio prepara para este miércoles su primera ejecución desde que en 2014 administrara una inyección defectuosa a un preso, que murió agonizando y que puso a la pena de muerte al borde de la paralización en Estados Unidos. El primero en pasar por la sala letal del Centro Correccional del Sur de Ohio será Ronald Phillips, aunque el estado tiene programadas otras 26 ejecuciones de aquí a septiembre de 2020 que se han ido acumulando durante los últimos tres años y medio de bloqueo.

Talibanes matan a doctores y pacientes en hospital afgano tras tomar distrito

Kabul (EFE).- Los talibanes mataron hoy a un número sin determinar de doctores y pacientes de un hospital tras tomar el control del distrito de Taywara, en la provincia de Ghor, donde se encuentra el centro médico, que fue quemado, informó una fuente policial. Desde el fin de la misión de combate de la OTAN en enero de 2015, los talibanes han ganado terreno en diversas partes de Afganistán y en la actualidad controlan, tienen influencia o se disputan con el Gobierno al menos el 43 % del territorio, según datos de Washington.

Dueño de JBS dice que confesión en la que acusó a Temer fue su "renacimiento"

Sao Paulo (EFE).- Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, afirmó en una columna publicada hoy en el diario Folha de Sao Paulo que la divulgación del acuerdo firmado con la Justicia, en el que implicó al presidente Michel Temer en un caso grave de corrupción, supuso su "renacimiento". La divulgación de esas confesiones dieron inicio a una crisis política histórica en Brasil que amenaza con desalojar del poder a Temer, a quien la Fiscalía denunció en junio pasado por supuesta corrupción pasiva basándose en esas declaraciones.