Los diez nombres propios de la concentración del Atlético en San Rafael

Madrid, 22 jul (EFE).- El Atlético de Madrid cerró este sábado dos semanas de entrenamientos de pretemporada en su lugar habitual de cada inicio de curso, la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, donde fueron protagonistas estos diez nombres propios.

1. Antoine Griezmann: el internacional francés protagonizó el culebrón de final de temporada, al efectuar una serie de declaraciones nada más concluir el curso que pusieron en duda su continuidad en el club, enmendadas el día 13 de junio cuando amplió su contrato hasta 2022 y pidió "disculpas" a quien hubiera "entendido mal" sus expresiones.

Griezmann se incorporó el 12 de julio a la concentración segoviana, junto al internacional español 'Koke' Resurrección, fue recibido con un pasillo de sus compañeros y jaleado por los aficionados, y no ha perdido un ápice de su buen humor, bromeando especialmente con el uruguayo Diego Godín, con el que tiene una gran amistad. La polémica parece enterrada.

2. Tiago Mendes: el centrocampista portugués anunció en el último partido de la temporada pasada contra el Athletic de Bilbao lo que era un secreto a voces: su retirada del fútbol en activo.

Se especulaba con que continuaría ligado a la entidad rojiblanca y así se confirmó el 13 de julio tras una cena del consejero delegado Miguel Ángel Gil con la plantilla en la que anunció que se incorporaba como asistente del cuerpo técnico.

En su nuevo papel, el talentoso jugador luso debe encontrar su sitio, aunque se le ha visto participativo en determinados ejercicios en los que tenía que ejercer algún rol para ayudar a la preparación del equipo; y también ha mantenido conversaciones con Simeone y el resto de miembros del cuerpo técnico.

3. Fernando Torres: la renovación del delantero rojiblanco era una de las incógnitas previas al inicio de la pretemporada, aunque club y jugador tuvieron claro desde el final del curso pasado que el 'Niño' seguiría un año más de rojiblanco y estrenaría el nuevo estadio Wanda Metropolitano, una noticia que se confirmó el 5 de junio, horas antes del inicio de la pretemporada.

Clarificado oficialmente su futuro, Torres ha demostrado en la concentración segoviana que su motivación sigue intacta, y ha sido protagonista en la faceta goleadora con varios tantos, algunos de mucha categoría como el que hizo al final del entrenamiento del martes, y con intensidad, como la que le costó un buen golpe a su compañero montenegrino Stefan Savic, sin consecuencias.

4. Augusto Fernández: con la sanción de la FIFA que impide al Atlético inscribir jugadores hasta el 1 de enero, el mediocentro argentino es el 'fichaje' de la temporada, dado que el curso pasado se lo pasó prácticamente entero en la enfermería por la lesión de rodilla que sufrió en septiembre ante el Deportivo de La Coruña.

Si bien el argentino todavía no tiene el alta médica definitiva y ha alternado durante estas dos semanas el trabajo con sus compañeros con sesiones de gimnasio y pruebas médicas, cuando ha participado en los partidillos se le ha visto en muy buena forma, y todo indica que será una alternativa de garantías para el once de Simeone.

5. José María Giménez: el defensor uruguayo regresó al trabajo demostrando en cada uno de los partidillos la contundencia y energía que le caracterizan, y fue utilizado por Simeone en algunos de ellos como lateral derecho, sin ir más lejos en el último, de este sábado.

Esta demarcación, en la que tuvo que jugar la temporada pasada en algún momento por las lesiones del croata Sime Vrsaljko y Juanfran Torres, podría ser más habitual para el defensor uruguayo esta campaña según lo visto en la pretemporada, en la que parece que Godín y Savic se estabilizan como centrales, con Lucas y el propio Giménez como recambios de garantía.

6. Nico Gaitán: el centrocampista argentino llegó el curso pasado el Atlético como una de las peticiones recurrentes de Simeone, pero no ofreció el rendimiento que había dado las últimas temporadas en el Benfica portugués, donde había sido protagonista incluso en el Vicente Calderón en la victoria del conjunto luso contra el Atlético por 1-2 en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2015-16.

En el estreno de la nueva temporada, se ha visto un Gaitán motivado, en un gran estado de forma y que ha dejado detalles de su gran golpeo, sonrisas y caras de motivación. Durante la temporada se verá si esas señales se concretan en una campaña diferente para el argentino.

7. Óscar Ortega: hablar de una pretemporada del Atlético los últimos cinco años es sinónimo de Óscar 'el Profe' Ortega. El preparador uruguayo es un experto en organizar sesiones maratonianas de trabajo físico y así ha ocurrido en varias mañanas de trabajo en la sierra segoviana.

En este curso se han podido ver nuevas máquinas, innovaciones técnicas para trabajar la fuerza de los futbolistas, y también un gran interés en grabar los ejercicios para seguir trabajando. Del resultado de estas innovaciones dependerá también que el Atlético mantenga un buen estado de forma para llegar al máximo a la fase clave de la temporada.

8. Kevin Gameiro: el delantero francés afronta su segunda campaña en el Atlético a un ritmo distinto del de sus compañeros, ya que decidió operarse el pasado 29 de junio de las molestias de pubis que le habían castigado al final de la temporada pasada.

Por ello, Gameiro ha trabajando en solitario, con y sin balón, durante esta concentración, con el objetivo de incorporarse a la normalidad del grupo lo antes posible y pelear por un puesto que en enero podría complicarse aún más si se produce la llegada del hispanobrasileño Diego Costa.

9. Sergio González: Simeone ha contado esta temporada con cinco canteranos: Juan Moreno, el albanés Keidi Bare -estos dos, habituales en los entrenamientos la temporada pasada-, Rubén Fernández 'Ferni', Diego Conde y Sergio 'Sergi' González, de los cuales el lateral izquierdo madrileño ha destacado.

Sergi ha sido el segundo lateral izquierdo de la plantilla en San Rafael, ocupando el carril zurdo del equipo en el que no estuviera el brasileño Filipe Luis, y ha cumplido con nota siempre que se ha requerido su concurso. Habrá que ver si este buen desempeño es premiado con más oportunidades de trabajar con el primer equipo, en una posición en la que Simeone solo tiene a Filipe o Lucas.

10. Víctor Machín 'Vitolo': el internacional español ha sido protagonista de la pretemporada rojiblanca sin haber formado parte de la concentración y ni siquiera de la plantilla hasta el mes de enero, cuando llegará a la disciplina rojiblanca tras haber jugado la primera mitad de curso en la Unión Deportiva Las Palmas.

En dos días frenéticos, el jugador canario pasó de estar cerca de la renovación con el Sevilla, su club los últimos cuatro años, a viajar a Madrid tras la contraoferta del Atlético el pasado día 11 para cerrar el acuerdo y pagar la cláusula de rescisión en la sede de LaLiga. A partir de enero comenzará a ser rojiblanco, con un contrato que le liga al Atlético hasta 2022.

10+1. Diego Costa: el delantero hispanobrasileño del Chelsea inglés sigue siendo el objeto de deseo del cuerpo técnico de Diego Simeone, y la llegada del exmadridista Álvaro Morata al conjunto londinense parece que allana su regreso al Atlético, de donde salió en julio de 2014.

El ariete confirmó este verano que el entrenador italiano Antonio Conte no cuenta con él para el Chelsea y no ha participado en la gira asiática del conjunto inglés. Incluso se ha mostrado en algún vídeo en las redes sociales con la camiseta rojiblanca. Las próximas semanas serán claves para saber si Costa vuelve a ser del Atlético, con o sin paso por otro club entre medias, ya que no podrá ser inscrito ni jugar hasta enero.