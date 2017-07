Deliber Rodríguez, subcampeón del mundo de 800 metros

Redacción deportes, 22 jul (EFE).- Deliber Rodríguez Ramírez se proclamó subcampeón del mundo de los 800 metros, clase T20 para discapacitados intelectuales, en la penúltima jornada del Mundial de atletismo paralímpico que se celebra en Londres (Inglaterra).

Deliber Rodríguez marcó en meta un tiempo de 1:55.23 y solo fue superado por el estadounidense Michael Brannigan, que paró el cronómetro en 1:54.24. El bronce fue para el polaco Sylwester Jaciuk.

"Estoy muy contento y agradecido. He corrido muy bien. Podía haber ido por el oro, pero quise asegurar la segunda plaza. He mejorado la marca que tenía y estoy muy contento por ello. Hace dos meses no me hubiera imaginado estos resultados", dijo Deliber, al término de la carrera.

Esta plata supone la segunda medalla de Deliber en este Mundial. Hace unos días logró la medalla de bronce en la final de los 400 metros.

En la jornada vespertina también compitió David Fernández, que fue séptimo en la final de lanzamiento de disco, categoría, F57 con un lanzamiento de 35,12 metros.

Mohammed Rais, en los 1.500 metros, categoría T37, finalizó séptimo con un tiempo de 4:52.79.

España suma nueve medallas en este Mundial de Londres a falta de una jornada de competición. El balance, por el momento, es de un oro, tres platas y cinco bronces.