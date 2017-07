Contador:"Ahora a pensar en otros objetivos"

Marsella , 22 jul .- Alberto Contador (Trek) terminó "contento" con la contrarreloj de Marsella, en la que se clasificó sexto a 21 segundos del vencedor, y ahora se plantea "recuperarse de los esfuerzos para afrontar nuevos objetivos".

"La crono me ha ido bien, sobre todo en mi terreno, subiendo, sabia que tenía que sacar provecho en el ascenso, pero luego los últimos kilómetros en el llano se me hicieron largos, había que rodar mucho. Las sensaciones no han sido malas pero se me ha hecho largo. Termino contento porque he ido mejor cada día. Ahora a recuperar para afrontar nuevos objetivos", dijo.

Sobre los objetivos a perseguir en lo que resta de temporada, Contador supeditó su calendario a la planificación del equipo Trek. Los esfuerzos realizados irán encaminados a otras carreras.

"Ya veremos para qué son estos esfuerzos. ¿La Vuelta?. De momento está todo en el aire, hay carreras en Colorado y el equipo tiene planificada la temporada. Queda descartado el Campeonato de Europa contrarreloj".

Sobre la ovación que le brindó el público del Velodromo al tomar la salida, el madrileño se sintió agradecido.

"Gracias al público por sus muestras de cariño. No he logrado los objetivos que preparé, pero el calor del públicos para mí es un reconocimiento, como un homenaje", dijo

Contador aseguró que nunca pensó en la retirada a pesar de las caídas.

"Nunca pensé en abandonar, pensaba en terminar, sobre todo por el equipo y el patrocinador, que siempre me han dado todo el apoyo", concluyó.