Cobeño: "Hemos aprendido de los errores del año pasado"

Madrid, 22 jul (EFE).- David Cobeño, director deportivo del Rayo, declaró que su equipo ha "aprendido de los errores del año pasado" y la próxima temporada espera "estar arriba" con una plantilla que se está conformando de "gente comprometida" con lo que es el club vallecano.

Desde su posición de director deportivo, David Cobeño está tratando de confeccionar una plantilla competitiva para intentar no pasar los apuros del pasado curso por mantener la categoría y que pueda aspirar a pelear por el ascenso.

"Hemos aprendido de los errores del año pasado y espero que esta vez estemos arriba", dijo Cobeño, que aseguró que el jugador que no quiera seguir en el club tiene las puertas abiertas.

"El Rayo es un lujo para todos los que estamos aquí y quien no lo considere así tiene las puertas abiertas. Da igual que se llame como se llame. Si no quiere estar aquí no va a estar. Lo tenemos claro", confesó.

"Queremos gente comprometida con lo que es el Rayo. Lo hemos vivido desde chiquititos y no vamos a permitir que nadie manche el nombre y el escudo. Quien esté tiene que darlo todo. El tema emocional y de compromiso no puede faltar", declaró Cobeño, en una entrevista con 'Unión Rayo'.

Uno de los jugadores con los que pretende contar el Rayo es con el canterano Pablo Clavería, que terminó contrato el 30 de junio y aún no ha decidido si aceptar la oferta de renovación o buscar otro destino.

"Le transmitimos hace mucho tiempo que contábamos con él, pero llegamos hasta donde podemos llegar. A veces no podemos dar más en lo económico, pero también está lo emocional. Ojalá se decida por continuar. No depende tanto de nosotros como de él. Espero que valore el cariño que le podemos dar aquí", manifestó.

Para la portería, el Rayo aún no sabe si podrá contar con Toño, el veterano portero que, a sus 37 años, se recupera de una grave lesión.

"Toño es una incógnita lo que pueda pasar. Estamos viendo su evolución y teniendo paciencia con él porque es una persona que se ha portado muy bien con el club, no le cerramos las puertas. También están Lucho y Alberto que tienen muy buen nivel. Si se plantea en el mercado algo bueno, pues lo intentaremos firmar. El mercado está difícil, hay que tener paciencia y no ponernos nerviosos", concluyó.