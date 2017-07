Castroviejo:"Me la he jugado y no ha salido"

Marsella , 22 jul .- Jonathan Castroviejo (Movistar), triple campeón de España contrarreloj y de Europa 2016, señaló que a pesar de que "llevaba varios días pensando en la crono no salieron las cosas", ya que el ciclista español sufrió una caída nada más salir del estadio de Marsella.

"Tenía ganas, llevaba varios días pensando en esta crono y estaba convencido de poder disputarla bien, pero en la primera curva me he ido al suelo. Había un tramito de cemento al salir del estadio, apenas eran diez metros, pero no agarraba igual y cuando he entrado a la curva he resbalado. Era una apuesta: cuando sales a intentar ganar tienes que jugártela. Hoy, simplemente, no ha salido", explicó.

Castroviejo tuvo que cambiar de bicicleta tras el accidente, perdió las referencias y sufrió un duro golpe moral.

"Me encontré bien, pero lo único que podía hacer ya era acabar lo mejor posible. Está claro que todos los años no son iguales y esta vez nos ha tocado uno malo a nosotros, pero después de ediciones así siempre sale alguna buena. Guardaremos esa ilusión para el futuro", concluyó.