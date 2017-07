Castillejo: "En Canarias el boxeo tiene una buena escuela y es importante"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).- La velada del próximo 28 de julio en La Gallera del López Socas de la capital grancanaria tendrá un invitado de excepción: el madrileño Javier Castillejo, ganador de ocho títulos mundiales, quien ha dicho a Efe que el boxeo canario tiene una buena escuela y siempre ha sido importante.

Castillejo, denominado en su etapa en activo 'El Lince de Parla', está, a sus 49 años, al frente de una escuela de boxeo que lleva su nombre en su localidad natal y es una voz más que autorizada para analizar cómo se encuentra este deporte en nuestro país.

"Actualmente se hacen veladas y hay chavales que realizan un buen trabajo. También hay promotoras como la de José Castro que organizan veladas interesantes e impulsan el boxeo. Además, hay una cadena (Gol TV) que también apuesta por este deporte, y poco a poco se está situando al boxeo en el lugar que se merece", dice.

"Por lo que se refiere a Canarias, este deporte tiene una buena escuela y siempre ha sido importante. En las Islas se está haciendo un buen trabajo, y en un periodo no muy largo saldrán algunos chavales futuros campeones", comenta.

Javier Castillejo asegura que, al igual que los toreros, nació y morirá boxeador, y que en su vida nunca se ha planteado hacer otra cosa que no sea poder ayudar a este deporte, en el que piensa durante prácticamente las 24 horas.

"En mi escuela hay unos 120 chicos y allí enseñó todo lo que he aprendido, y sobre todos los valores que se requieren en la vida. Intento llevar a los chicos por un camino sano, y si luego alguno sale adelante como boxeador, mejor aún. De hecho, ya tengo un campeón de España júnior", señala.

"De todos modos, a mí me gustaba más boxear, que es algo que no tiene nada que ver con ser entrenador. Yo disfrutaba peleando y ganando, y creo que destaqué por una suma de varias cosas, como tener condiciones, disciplina y mucha constancia. Siempre debes perseguir tu sueño y no relajarte", aconseja.

Castillejo disfruta en la actualidad del éxito de su libro 'Asalto al cielo', que recoge sus vivencias y que va ya por su tercera edición.

"El libro está gustando mucho y en él hablo de cuando estuve en lo más alto y cuando bajé y me tuve que buscar de nuevo la vida (trabajando como pintor y antenista). Seguramente, si hubiese estado en otro país o me hubiese dedicado a otro deporte hoy viviría mucho mejor", indica.

"Pese a todo, no tiene nada que ver que una persona se venga abajo por ser boxeador. Hay empresarios que fueron millonarios y hoy buscan comida en la basura. Si te relajas te caes y luego cuesta mucho más subir. La vida es una noria, en la que hoy estás arriba y mañana abajo", revela.

Quizás por su propia experiencia, Castillejo está más preocupado por que los jóvenes deportistas a los que entrena lleven una vida sana y estén preparados para afrontar el duro combate que es la existencia, por encima incluso de que triunfen como boxeadores.

"A mí me llena más crear campeones de vida que de boxeo, porque todo el mundo no reúne condiciones para destacar en este deporte. Por ello, prefiero sacar gente que triunfe en la vida, que es más difícil aún que lograr campeones de boxeo", asegura.

Javier Castillejo también se ha referido a Ferino V, púgil grancanario que consiguió el título europeo del peso wélter y que fue destronado tras sufrir el único KO en su carrera por parte del británico Sam Eggington.

"Ferino es un boxeador que me ha gustado siempre y que se mueve muy bien, pero en ese combate vi que se quedó estancado y sin piernas, que son fundamentales en el boxeo. Se puso a intercambiar golpes con el rival, cuando en ese caso no le convenía, porque era el campeón", manifiesta.