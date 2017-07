Bodnar: "Creì que Froome me iba a ganar"

Marsella , 22 jul .- El polaco Maciej Bodnar (Bora), ganador de la contrarreloj de Marsella, no se podía creer su victoria después de tres horas esperando la llegada del último corredor, el líder Chris Froome, quien pensó que le arrebataría el triunfo en el último momento.

"No puedo creerlo todavía. El año pasado estuve cerca, en este Tour me aproximé aún más a la victoria hasta que por fin ha llegado. Es increíble. He estado esperando tres horas. Era muy agradable ver la atmósfera en el estadio. Aun no lo puedo creer", señaló.

Bodnar, de 32 años, estrenó su palmarés en el Tour de Francia con intriga hasta el último segundo.

"Vi a Kwiatkowski llegar a un segundo de mi y pensé que Froome me iba a ganar porque es un gran contrarrelojista. Al final logré una enorme victoria", concluyó.